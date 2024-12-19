Как будут светить фонари в Новый год в Нижнем Тагиле

Posted 19 декабря, 12:16
Published 19 декабря, 12:16
Modified 19 декабря, 12:18
Updated 19 декабря, 12:18
Так, 1 января рассвет в городе наступит в 8.53, а скроется солнце в 17.13. Время работы наружного освещения — с 16.33 до 9.30 (16 часов 57 минут).
В следующие дни новогодних праздников время работы фонарей будут немного сокращать, так как световой день понемногу увеличится. Уже 8 января уличные светильники включат в Нижнем Тагиле на 16 часов 45 минут: с 16.42 до 9.27, выяснила редакция TagilCity.ru.
Стоит отметить, что в новогоднюю ночь, возможно, наружное освещение в городе будет работать всю ночь. Такое решение было принято властями Нижнего Тагила в прошлом году.