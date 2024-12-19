tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 декабря, 12:16

Published 19 декабря, 12:16

Modified 19 декабря, 12:18

Updated 19 декабря, 12:18

Как будут светить фонари в Новый год в Нижнем Тагиле

Как будут светить фонари в Новый год в Нижнем Тагиле

19 декабря 2024, 12:16
Фото: 1MI.
График работы наружного освещения на 2025 год определен в Нижнем Тагиле. Время горения фонарей в новогодние праздники составит более 16 часов.

Так, 1 января рассвет в городе наступит в 8.53, а скроется солнце в 17.13. Время работы наружного освещения — с 16.33 до 9.30 (16 часов 57 минут).

В следующие дни новогодних праздников время работы фонарей будут немного сокращать, так как световой день понемногу увеличится. Уже 8 января уличные светильники включат в Нижнем Тагиле на 16 часов 45 минут: с 16.42 до 9.27, выяснила редакция TagilCity.ru.

Стоит отметить, что в новогоднюю ночь, возможно, наружное освещение в городе будет работать всю ночь. Такое решение было принято властями Нижнего Тагила в прошлом году.

Почти 4 тысячи метров уличных фонарей поставят у дорог Нижнего Тагила и пригорода
Узнать подробнее
Читайте также:
На Вагонке в Нижнем Тагиле появилось освещение после обращения жителей к ПутинуТагильский поселок Евсюниха ровно через месяц засияет яркими огнями71,9 миллиона выделено на обслуживание уличного освещения в Нижнем Тагиле
#Евгения Сафина#Общество#Эксклюзив#Освещение#График#Уличное освещение#Фонари#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика