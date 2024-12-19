Как будут светить фонари в Новый год в Нижнем Тагиле

В следующие дни новогодних праздников время работы фонарей будут немного сокращать, так как световой день понемногу увеличится. Уже 8 января уличные светильники включат в Нижнем Тагиле на 16 часов 45 минут: с 16.42 до 9.27, выяснила редакция TagilCity.ru.