Как не погубить плазменный телевизор: чем нельзя протирать хрупкий экран

Posted 19 декабря, 09:01
Published 19 декабря, 09:01
Modified 19 декабря, 09:03
Updated 19 декабря, 09:03
Начнем с того, что категорически нельзя использовать агрессивные химические реактивы, спиртовые растворы и абразивные материалы. Они могут не только повредить защитный слой экрана, но и вызвать необратимые повреждения матрицы. Лучше выбрать специальные салфетки для плазменных и LCD экранов или мягкие, безворсовые тряпки. Вот что можно использовать:
Для начала отключите телевизор. Во-первых, потому что так безопаснее, а, во-вторых, на темной поверхности видны все загрязнения.
Используйте сухую тряпку. Прежде чем задействовать какие-либо жидкие средства, попробуйте мягкую микрофибровую ткань без рабочих растворов.
Нанесите чистящее средство на ткань. Никогда не распыляйте жидкость напрямую на экран — это золотое правило уборки. Лучше увлажнить тряпку и аккуратно протереть поверхность.
Берегите углы и края. Не забывайте об этих участках, но не давите на них с силой, чтобы избежать повреждения внутренних компонентов.
Кроме того, существует огромный выбор пленок и чехлов, защищающих поверхность экрана от пыли и случайных царапин. Но важно выбрать качественные аксессуары, чтобы не ухудшить качество изображения и не создать эффект пленки.
Что еще можно сделать, чтобы отпугнуть невидимого врага в виде пыли?
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Источник: hibiny.ru.ru.