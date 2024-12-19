Как не погубить плазменный телевизор: чем нельзя протирать хрупкий экран

Начнем с того, что категорически нельзя использовать агрессивные химические реактивы, спиртовые растворы и абразивные материалы. Они могут не только повредить защитный слой экрана, но и вызвать необратимые повреждения матрицы. Лучше выбрать специальные салфетки для плазменных и LCD экранов или мягкие, безворсовые тряпки. Вот что можно использовать: