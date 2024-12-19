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Posted 19 декабря, 09:01

Published 19 декабря, 09:01

Modified 19 декабря, 09:03

Updated 19 декабря, 09:03

Как не погубить плазменный телевизор: чем нельзя протирать хрупкий экран

Как не погубить плазменный телевизор: чем нельзя протирать хрупкий экран

19 декабря 2024, 09:01
Фото: 1MI.
Рубрика
Дом и сад
Плазменные телевизоры — это настоящий портал в мир качественного изображения. Но испортить картинку так легко, если ухаживать за экраном неправильно. Рассказываем, как правильно протирать хрупкую поверхность.

Начнем с того, что категорически нельзя использовать агрессивные химические реактивы, спиртовые растворы и абразивные материалы. Они могут не только повредить защитный слой экрана, но и вызвать необратимые повреждения матрицы. Лучше выбрать специальные салфетки для плазменных и LCD экранов или мягкие, безворсовые тряпки. Вот что можно использовать:

  • Мягкая микрофибра;
  • Специальные спреи для экранов;
  • Теплая дистиллированная вода.
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Для начала отключите телевизор. Во-первых, потому что так безопаснее, а, во-вторых, на темной поверхности видны все загрязнения.

Используйте сухую тряпку. Прежде чем задействовать какие-либо жидкие средства, попробуйте мягкую микрофибровую ткань без рабочих растворов.

Нанесите чистящее средство на ткань. Никогда не распыляйте жидкость напрямую на экран — это золотое правило уборки. Лучше увлажнить тряпку и аккуратно протереть поверхность.

Берегите углы и края. Не забывайте об этих участках, но не давите на них с силой, чтобы избежать повреждения внутренних компонентов.

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Кроме того, существует огромный выбор пленок и чехлов, защищающих поверхность экрана от пыли и случайных царапин. Но важно выбрать качественные аксессуары, чтобы не ухудшить качество изображения и не создать эффект пленки.

Что еще можно сделать, чтобы отпугнуть невидимого врага в виде пыли?

  • Используйте антистатические средства;
  • Поставьте телевизор в помещение с минимальной степенью загрязненности;
  • Проветривайте комнату: свежий воздух не позволит пыли осесть.

Ранее эксперты рассказали, какие гаджеты никогда нельзя выключать из сети.

Источник: hibiny.ru.ru.

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