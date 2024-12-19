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Posted 19 декабря, 02:13

Published 19 декабря, 02:13

Modified 19 декабря, 02:15

Updated 19 декабря, 02:15

Жители Нижнего Тагила показали необычные монеты из своей коллекции

Какие коллекционные монеты попадают в руки Тагильчан?

19 декабря 2024, 02:13
Фото: 1MI.

Жители Нижнего Тагила показали необычные монеты из своей коллекции

В Нижнем Тагиле происходят удивительные находки: среди привычных монет иногда попадаются необычные и редкие. Подобные деньги все чаще попадают на сдачу, вызывая удивление и радость у местных коллекционеров.

Так, житель Нижнего Тагила получил в качестве сдачи коллекционную монетку номиналом в 25 рублей с изображением известного персонажа из советского мультфильма «Ежик в тумане». На монетке выгравирован Ежик, который стоит на небольшом холме, вокруг него туман, а сверху слева написано «Ежик в тумане».

Вот почему я использую чаще наличные, чем карту. Получил на сдачу вот такую красоту!  — делится впечатлениями от своей находке тагильский нумизмат Александр.
Фото: Александр Пономарев

В текущем году Банк России выпустил серию монет, посвященную Российской (советской) мультипликации. Так, среди персонажей, увековеченных на монетках, оказался не только Ежик в тумане, но и крокодил Гена из мультфильма «Крокодил Гена и его друзья». Именно такая монетка оказалась в руках одного из жителей Нижнего Тагила.

Фото: Сергей Васенев

Из этой же серии были выпущены монетки с персонажами из «Трех богатырей», «Винни Пуха» и «Ну, погоди!». Счастливой обладательницей такого формата монет стала женщина из Нижнего Тагила. Номинал также 25 рублей.

Кроме советских мультфильмов на грани монеток попали и герои современной мультипликации. Так, например, можно увидеть монеты с персонажами из «Смешариков», «Ивана царевича и серого волка», «Маша и Медведь» и даже «Барбоскины».

Фото: Юлия Аксенчик

Но не только в качестве сдачи можно получить необычную монету. Тагильчанка совершала обычные покупки, среди которых был рассыпной чай. Когда женщина пришла домой, то стала пересыпать чай в банку и среди частичек обнаружила монету.

Из далекой и жаркой Нигерии, где денежная единица называется найрой, в Нижний Тагил каким-то образом попала монета 1991 года выпуска. Одна найра равна всего лишь семи российским копейкам.

Купила я как-то чай «Каркаде». Стала пересыпать в жестяную банку, слышу что-то сбрякало. Вот такой сюрприз нашла, — рассказывает о своей находке тагильчанка Наталья.
Фото: Наталья Нестерова

Еще одна удивительная история связана с приездом монеты прямо из экзотического Сингапура. Благодаря водителю автобуса в руках тагильчанина оказалась монета номиналом в 1 сингапурский доллар. Этот доллар, пересчитанный по текущему курсу, стоит примерно 76 российских рублей.

В 57 автобусе в конце прошлого года сдали. В час пик с утра было, видимо пропустил. По размеру как наши десять рублей. Доллар из Сингапура, — рассказал о своей находке местный житель Дмитрий.
Фото: Дмитрий Вершинин

Другой житель Нижнего Тагила стал обладателем монеты достоинством в 5 пфеннигов, выпущенной в Германии в 1992 году. Пфенниг когда-то был немецкой денежной единицей, но сейчас его заменил евро, став официальным средством платежа в стране.

Пак с ветошью лет 20 назад на заводе вскрыли, оттуда выпала — поделился историей своей находки житель Нижнего Тагила Сергей.
Фото: Сергей Гераськов

Вот так в Нижнем Тагиле жители получили доступ к редким монетам, в том числе иностранным. Они попали различными путями — от водителей автобусов до случайных сдачи в магазине. Эти монеты представляют собой не только материальную ценность (например, сингапурский доллар), но и культурное наследие.

Ранее в тагильчанину дали сдачу в магазине монетой «Города трудовой доблести».

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