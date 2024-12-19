Какие коллекционные монеты попадают в руки Тагильчан?

Posted 19 декабря, 02:13
Published 19 декабря, 02:13
Modified 19 декабря, 02:15
Updated 19 декабря, 02:15
Так, житель Нижнего Тагила получил в качестве сдачи коллекционную монетку номиналом в 25 рублей с изображением известного персонажа из советского мультфильма «Ежик в тумане». На монетке выгравирован Ежик, который стоит на небольшом холме, вокруг него туман, а сверху слева написано «Ежик в тумане».
Вот почему я использую чаще наличные, чем карту. Получил на сдачу вот такую красоту! — делится впечатлениями от своей находке тагильский нумизмат Александр.
В текущем году Банк России выпустил серию монет, посвященную Российской (советской) мультипликации. Так, среди персонажей, увековеченных на монетках, оказался не только Ежик в тумане, но и крокодил Гена из мультфильма «Крокодил Гена и его друзья». Именно такая монетка оказалась в руках одного из жителей Нижнего Тагила.
Из этой же серии были выпущены монетки с персонажами из «Трех богатырей», «Винни Пуха» и «Ну, погоди!». Счастливой обладательницей такого формата монет стала женщина из Нижнего Тагила. Номинал также 25 рублей.
Кроме советских мультфильмов на грани монеток попали и герои современной мультипликации. Так, например, можно увидеть монеты с персонажами из «Смешариков», «Ивана царевича и серого волка», «Маша и Медведь» и даже «Барбоскины».
Но не только в качестве сдачи можно получить необычную монету. Тагильчанка совершала обычные покупки, среди которых был рассыпной чай. Когда женщина пришла домой, то стала пересыпать чай в банку и среди частичек обнаружила монету.
Из далекой и жаркой Нигерии, где денежная единица называется найрой, в Нижний Тагил каким-то образом попала монета 1991 года выпуска. Одна найра равна всего лишь семи российским копейкам.
Купила я как-то чай «Каркаде». Стала пересыпать в жестяную банку, слышу что-то сбрякало. Вот такой сюрприз нашла, — рассказывает о своей находке тагильчанка Наталья.
Еще одна удивительная история связана с приездом монеты прямо из экзотического Сингапура. Благодаря водителю автобуса в руках тагильчанина оказалась монета номиналом в 1 сингапурский доллар. Этот доллар, пересчитанный по текущему курсу, стоит примерно 76 российских рублей.
В 57 автобусе в конце прошлого года сдали. В час пик с утра было, видимо пропустил. По размеру как наши десять рублей. Доллар из Сингапура, — рассказал о своей находке местный житель Дмитрий.
Другой житель Нижнего Тагила стал обладателем монеты достоинством в 5 пфеннигов, выпущенной в Германии в 1992 году. Пфенниг когда-то был немецкой денежной единицей, но сейчас его заменил евро, став официальным средством платежа в стране.
Пак с ветошью лет 20 назад на заводе вскрыли, оттуда выпала — поделился историей своей находки житель Нижнего Тагила Сергей.
Вот так в Нижнем Тагиле жители получили доступ к редким монетам, в том числе иностранным. Они попали различными путями — от водителей автобусов до случайных сдачи в магазине. Эти монеты представляют собой не только материальную ценность (например, сингапурский доллар), но и культурное наследие.
Ранее в тагильчанину дали сдачу в магазине монетой «Города трудовой доблести».