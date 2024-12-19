Какие коллекционные монеты попадают в руки Тагильчан?

В текущем году Банк России выпустил серию монет, посвященную Российской (советской) мультипликации. Так, среди персонажей, увековеченных на монетках, оказался не только Ежик в тумане, но и крокодил Гена из мультфильма «Крокодил Гена и его друзья». Именно такая монетка оказалась в руках одного из жителей Нижнего Тагила.