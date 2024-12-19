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Posted 19 декабря, 06:31

Published 19 декабря, 06:31

Modified 19 декабря, 06:33

Updated 19 декабря, 06:33

Кемеровчане перечислили самые неудачные новогодние подарки

19 декабря 2024, 06:31
Жители областного центра Кузбасса рассказали, какие самые неудачные подарки получали на Новый год.

Как показал проведенный опрос, 7% кемеровчан назвали худшими новогодними подарками различные предметы гардероба: носки, халаты, свитера, футболки. Еще 4% назвали таковыми сувениры-пылесборники — игрушки, статуэтки, брелоки, открытки, свечи, календари, 3% — косметику и парфюмерию, еще 3% — сладости, пишет VSE42.RU.

Кроме того, 2% кемеровчан оказались не рады кухонным принадлежностям и посуде. По 1% респондентов отметили, что не стоит дарить фрукты и алкоголь. Также неудачными подарками стали полотенца, бижутерия, книги, домашние животные, пледы, рюкзаки и прочее.

— 5% опрошенных назвали худшим новогодним подарком известие о чем-то неприятном накануне праздника или отсутствие праздничного настроения. 15% участников опроса считают, что худший новогодний подарок — это его отсутствие, — показало исследование SuperJob.

Кроме того, каждый третий кемеровчанин заявил, что никогда не получал неудачных подарков.

Также выяснилось, что мужчины чаще женщин не любят получать на Новый год предметы одежды (11% против 4% соответственно). А вот женщины чаще критикуют в качестве подарка сладости (5% против 1% среди мужчин), а также кухонные принадлежности (2% против 1%).

Опрос проводился в период с 7 по 17 декабря текущего года. В нем приняли участие экономически активные жители Кемерова.

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