Кемеровчане перечислили самые неудачные новогодние подарки

Также выяснилось, что мужчины чаще женщин не любят получать на Новый год предметы одежды (11% против 4% соответственно). А вот женщины чаще критикуют в качестве подарка сладости (5% против 1% среди мужчин), а также кухонные принадлежности (2% против 1%).