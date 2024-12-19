Компания-перевозчик в Екатеринбурге накопила 32 штрафа за отсутствие автобусов

Posted 19 декабря, 05:06
Published 19 декабря, 05:06
Modified 19 декабря, 05:08
Updated 19 декабря, 05:08
Летом 2024 года на данном рейсе было два автобуса, ходившие раз в час. Затем стал курсировать только один автобус, из-за чего ситуация ухудшилась. По словам местных жителей, им приходится ждать автобус по два-три часа, пишет Е1.
Депутат Андрей Альшевских обратился в администрацию города с просьбой объяснить, какие меры были приняты в отношении данного перевозчика.
В мэрии сообщили, что к компании применены штрафы в размере 1% от стоимости объема невыполненных работ, а также уменьшена выплата средств за работу. Точную сумму штрафа в администрации не назвали.
Напомним, в Екатеринбурге решили не приобретать газовые автобусы. Закупку общественного транспорта отменили.