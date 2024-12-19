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Posted 19 декабря, 08:43

Published 19 декабря, 08:43

Modified 19 декабря, 08:45

Updated 19 декабря, 08:45

В Свердловской области корова напала на ребенка и нанесла травмы

Корова напала на ребенка и нанесла тяжелые травмы в Свердловской области

19 декабря 2024, 08:43
Фото: 1MI.

В Свердловской области корова напала на ребенка и нанесла травмы

Корова бодала ребенка в живот и волочила за ноги по земле в Свердловской области.

Свердловчанин заплатит за нападение его коровы на девочку 40 тысяч рублей. Животное нанесло ребенку множественные травмы и сильно испугало.

Прокуратура установила, что корова напала на ребенка во время игры на улице, причинив ему ушибы и гематомы, сообщает ведомство. В результате девочка получила психологическую травму: испытывает страх, плохо спит и хромает. Суд признал владельца коровы ответственным за произошедшее, так как тот не обеспечил надлежащее содержание животного.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Травма#Дети#Животные#Екатеринбург#Инцидент
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