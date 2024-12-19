Корова напала на ребенка и нанесла тяжелые травмы в Свердловской области

Posted 19 декабря, 08:43
Published 19 декабря, 08:43
Modified 19 декабря, 08:45
Updated 19 декабря, 08:45
Свердловчанин заплатит за нападение его коровы на девочку 40 тысяч рублей. Животное нанесло ребенку множественные травмы и сильно испугало.
Прокуратура установила, что корова напала на ребенка во время игры на улице, причинив ему ушибы и гематомы, сообщает ведомство. В результате девочка получила психологическую травму: испытывает страх, плохо спит и хромает. Суд признал владельца коровы ответственным за произошедшее, так как тот не обеспечил надлежащее содержание животного.
Напомним, в Нижнем Тагиле на женщину с ребенком напала стая собак.