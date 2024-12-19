Корова напала на ребенка и нанесла тяжелые травмы в Свердловской области

Прокуратура установила, что корова напала на ребенка во время игры на улице, причинив ему ушибы и гематомы, сообщает ведомство. В результате девочка получила психологическую травму: испытывает страх, плохо спит и хромает. Суд признал владельца коровы ответственным за произошедшее, так как тот не обеспечил надлежащее содержание животного.