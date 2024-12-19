Куйвашев дал поручения коммунальщикам на новогодние каникулы

Posted 19 декабря, 10:18
Published 19 декабря, 10:18
Modified 19 декабря, 10:19
Updated 19 декабря, 10:19
Установки были даны во время заседания правительства 19 декабря, сообщили в департаменте информполитики региона.
Губернатор напомнил о том, что руководители учреждений несут личную ответственность за безопасность города и его жителей. По его словам, должен быть сформирован запас продуктов, лекарств, топлива и других ресурсов, а также заранее проверена работа бригад и техники. Также службы экстренного реагирования и скорой помощи должны быть переведены на усиленный режим работы.
По словам замгубернатора Азата Салихова, во время каникул особенное внимание будет уделено безопасности на массовых мероприятиях и групповым перевозкам детей.
Напомним, ранее стало известно о том, что в Новый год в Екатеринбурге планируется запретить продажу алкоголя.