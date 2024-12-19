Куйвашев дал поручения коммунальщикам на новогодние каникулы

Губернатор напомнил о том, что руководители учреждений несут личную ответственность за безопасность города и его жителей. По его словам, должен быть сформирован запас продуктов, лекарств, топлива и других ресурсов, а также заранее проверена работа бригад и техники. Также службы экстренного реагирования и скорой помощи должны быть переведены на усиленный режим работы.