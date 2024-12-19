tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 декабря, 10:18

Published 19 декабря, 10:18

Modified 19 декабря, 10:19

Updated 19 декабря, 10:19

Куйвашев поручил коммунальщикам и экстренным службам усилить работу на Новый год

Куйвашев дал поручения коммунальщикам на новогодние каникулы

19 декабря 2024, 10:18
Фото: департамент информполитики Свердловской области.

Куйвашев поручил коммунальщикам и экстренным службам усилить работу на Новый год

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал поручения экстренным службам и коммунальщикам по работе на предстоящих новогодних каникулах.

Установки были даны во время заседания правительства 19 декабря, сообщили в департаменте информполитики региона.

Губернатор напомнил о том, что руководители учреждений несут личную ответственность за безопасность города и его жителей. По его словам, должен быть сформирован запас продуктов, лекарств, топлива и других ресурсов, а также заранее проверена работа бригад и техники. Также службы экстренного реагирования и скорой помощи должны быть переведены на усиленный режим работы.

По словам замгубернатора Азата Салихова, во время каникул особенное внимание будет уделено безопасности на массовых мероприятиях и групповым перевозкам детей.

Напомним, ранее стало известно о том, что в Новый год в Екатеринбурге планируется запретить продажу алкоголя.

#Ирина Кирилова#Общество#Свердловская область#Безопасность#Скорая помощь#ЖКХ#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика