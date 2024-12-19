Массовое ДТП устроил водитель иномарки на трассе в Свердловской области

Posted 19 декабря, 13:33
Published 19 декабря, 13:33
Modified 19 декабря, 13:34
Updated 19 декабря, 13:34
По данным ГИБДД по Свердловской области водитель Fiat ехал со стороны Каменска-Уральского. Он решил совершить обгон, но не обеспечил контроль за движением автомобиля. В результате его занесло.
Иномарка влетела в грузовик Daf с полуприцепом. Затем его отбросило в Volvo с полуприцепом и в завершение иномарка влетела в пассажирский автобус.
В результате водитель получил травмы и был направлен в больницу. Больше никто в аварии не пострадал. В салоне автобуса в момент происшествия находились 19 пассажиров.
Известно, что 55-летний водитель Fiat привлекался 18 раз за нарушение ПДД. На момент аварии все водители были трезвы. Пока неизвестно в каком состоянии находился водитель иномарки. У него при госпитализации была взята кровь и отправлена на исследование.
Ранее под Нижним Тагилом автомобиль с гуманитарной помощью для бойцов СВО попал в аварию.