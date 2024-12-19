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Posted 19 декабря, 13:33

Published 19 декабря, 13:33

Modified 19 декабря, 13:34

Updated 19 декабря, 13:34

В Свердловской области водитель пострадал в массовом ДТП с автобусом

Массовое ДТП устроил водитель иномарки на трассе в Свердловской области

19 декабря 2024, 13:33
Фото: ГГИБДД по Свердловской области.

В Свердловской области водитель пострадал в массовом ДТП с автобусом

ДТП с пассажирским автобусом и другими автомобилями случилось 19 декабря утром на трассе «Екатеринбург-Шадринск-Курган». В результате водитель иномарки получил травмы.

По данным ГИБДД по Свердловской области водитель Fiat ехал со стороны Каменска-Уральского. Он решил совершить обгон, но не обеспечил контроль за движением автомобиля. В результате его занесло.

Иномарка влетела в грузовик Daf с полуприцепом. Затем его отбросило в Volvo с полуприцепом и в завершение иномарка влетела в пассажирский автобус.

В результате водитель получил травмы и был направлен в больницу. Больше никто в аварии не пострадал. В салоне автобуса в момент происшествия находились 19 пассажиров.

Известно, что 55-летний водитель Fiat привлекался 18 раз за нарушение ПДД. На момент аварии все водители были трезвы. Пока неизвестно в каком состоянии находился водитель иномарки. У него при госпитализации была взята кровь и отправлена на исследование.

Ранее под Нижним Тагилом автомобиль с гуманитарной помощью для бойцов СВО попал в аварию.

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