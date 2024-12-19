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Posted 19 декабря, 11:11

Published 19 декабря, 11:11

Modified 19 декабря, 11:13

Updated 19 декабря, 11:13

В Свердловской области начало дешеветь сливочное масло

Менее чем на 0,5%: сливочное масло подешевело в Свердловской области

19 декабря 2024, 11:11
Фото: Изображение Midjourney.

В Свердловской области начало дешеветь сливочное масло

В середине декабря 2024 года в Свердловской области немного подешевело сливочное масло. Однако, на другие молочные продукты цены поднялись.

По данным Свердловскстата на 16 декабря 2024 года, килограмм масла свердловчане могли купить в среднем за 1208,76 рубля (-0,43%). Литровое молоко в регионе подорожало до 87,48 рубля (+1,08%), сметана — до 336,32 рубля (+1%).

Цена на творог поднялась до 484,15 рубля (+1,65%), а сыров — до 923,47 рубля (+1,38%).

Также стало известно, что перед Новым годом в Свердловской области подорожали мясо, мука и другие продукты питания, в том числе и овощи.

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