Менее чем на 0,5%: сливочное масло подешевело в Свердловской области

Posted 19 декабря, 11:11
Published 19 декабря, 11:11
Modified 19 декабря, 11:13
Updated 19 декабря, 11:13
По данным Свердловскстата на 16 декабря 2024 года, килограмм масла свердловчане могли купить в среднем за 1208,76 рубля (-0,43%). Литровое молоко в регионе подорожало до 87,48 рубля (+1,08%), сметана — до 336,32 рубля (+1%).
Цена на творог поднялась до 484,15 рубля (+1,65%), а сыров — до 923,47 рубля (+1,38%).
Также стало известно, что перед Новым годом в Свердловской области подорожали мясо, мука и другие продукты питания, в том числе и овощи.