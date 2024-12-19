Мэром Туринска стал участник СВО

Posted 19 декабря, 13:47
Published 19 декабря, 13:47
Modified 19 декабря, 13:48
Updated 19 декабря, 13:48
Владимир Моисеев руководит местным предприятием. Его кандидатура была представлена управляющим Восточным округом, председателем конкурсной комиссии Николаем Клевцом.
Новому мэру 50 лет. Он уроженец Туринска. В 2017 году Моисеев стал депутатом местной думы. В зоне СВО он служит по контракту, пишет Ура.ру.
Ранее нового мэра пытались избрать в Березовском. В результате выборы отложены до 2025 года.