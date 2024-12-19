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Posted 19 декабря, 13:47

Published 19 декабря, 13:47

Modified 19 декабря, 13:48

Updated 19 декабря, 13:48

Мэром Туринска стал участник СВО

Мэром Туринска стал участник СВО

19 декабря 2024, 13:47
Фото: официальный сайт Туринска.
Новый мэр был назначен в Туринске. Им стал участник специальной военной операции.

Владимир Моисеев руководит местным предприятием. Его кандидатура была представлена управляющим Восточным округом, председателем конкурсной комиссии Николаем Клевцом.

Новому мэру 50 лет. Он уроженец Туринска. В 2017 году Моисеев стал депутатом местной думы. В зоне СВО он служит по контракту, пишет Ура.ру.

Ранее нового мэра пытались избрать в Березовском. В результате выборы отложены до 2025 года.

#Ирина Кирилова#Свердловская область#Глава#Мэр#Туринск#Назначение#Екатеринбург#Боец#СВО
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