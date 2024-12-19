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Posted 19 декабря, 10:31

Published 19 декабря, 10:31

Modified 19 декабря, 10:33

Updated 19 декабря, 10:33

Метро в Екатеринбурге будет работать дольше в Новогоднюю ночь

Метро в Екатеринбурге будет работать дольше в Новогоднюю ночь

19 декабря 2024, 10:31
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге метрополитен 31 декабря 2024 года будет работать дольше, чем в обычные дни.

Подземный общественный транспорт будет курсировать до часу ночи 1 января, рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Кроме того, пассажиры трамваев и автобусов смогут ездить бесплатно 31 декабря 2024 года и в первый день 2025 года.

С конца декабря до до конца праздничных выходных все виды общественного транспорта в городе будут работать в режиме выходного дня за исключением первой половины 1 января.

Напомним, с 16 декабря 2024 года в некоторых районах Свердловской области гражданам разрешено рубить елки к Новому году.

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