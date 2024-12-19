Метро в Екатеринбурге будет работать дольше в Новогоднюю ночь

Posted 19 декабря, 10:31
Published 19 декабря, 10:31
Modified 19 декабря, 10:33
Updated 19 декабря, 10:33
Подземный общественный транспорт будет курсировать до часу ночи 1 января, рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.
Кроме того, пассажиры трамваев и автобусов смогут ездить бесплатно 31 декабря 2024 года и в первый день 2025 года.
С конца декабря до до конца праздничных выходных все виды общественного транспорта в городе будут работать в режиме выходного дня за исключением первой половины 1 января.
Напомним, с 16 декабря 2024 года в некоторых районах Свердловской области гражданам разрешено рубить елки к Новому году.