Морозы снова вернутся в Свердловскую область к выходным

Posted 19 декабря, 13:59
Published 19 декабря, 13:59
Modified 19 декабря, 14:01
Updated 19 декабря, 14:01
В Уральском Гидрометцентре отметили, что циклон над Челябинской областью уйдет на север Западной Сибири. Поэтому на Урале стихнет ветер.
Однако ночи 20 и 21 декабря будут морозными. В среднем по региону температура составит до -17 градусов, а на севере — до -28 градусов.
По заверению синоптиков, днем в субботу, 21 декабря, станет теплее. В дальнейшем на несколько дней установится погода выше нормы на 5 градусов.
Напомним, что в новогоднюю ночь метеорологи обещают в Свердловской области -5 градусов.