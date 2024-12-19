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Posted 19 декабря, 13:59

Published 19 декабря, 13:59

Modified 19 декабря, 14:01

Updated 19 декабря, 14:01

Морозы снова вернутся в Свердловскую область к выходным

Морозы снова вернутся в Свердловскую область к выходным

19 декабря 2024, 13:59
Фото: Изображение Midjourney.
Похолодание до -28 градусов ожидается в Свердловской области ночами 20 и 21 декабря 2024 года.

В Уральском Гидрометцентре отметили, что циклон над Челябинской областью уйдет на север Западной Сибири. Поэтому на Урале стихнет ветер.

Однако ночи 20 и 21 декабря будут морозными. В среднем по региону температура составит до -17 градусов, а на севере — до -28 градусов.

По заверению синоптиков, днем в субботу, 21 декабря, станет теплее. В дальнейшем на несколько дней установится погода выше нормы на 5 градусов.

Напомним, что в новогоднюю ночь метеорологи обещают в Свердловской области -5 градусов.

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