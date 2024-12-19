Мошенник похищал компенсации за ЖКХ у жителей Екатеринбурга

Posted 19 декабря, 12:31
Published 19 декабря, 12:31
Modified 19 декабря, 12:32
Updated 19 декабря, 12:32
При проверке прокуратура выявила, что пенсионерам рассчитывались и выплачивались компенсации, а доставкой пенсий занимался сотрудник почты, но оказалось, что неизвестный подделывает подписи на квитанциях и подает ложные сведения якобы они получены. Были выявлены двое потерпевших — инвалид и пенсионер. Всего похищено 11 тысяч рублей.
Ранее в Екатеринбурге у врача-ортопеда мошенники похитили 14 млн рублей. Аферисты утверждали, что женщина лишится своих сбережений, а также на нее возбудят уголовное дело.