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Posted 19 декабря, 12:31

Published 19 декабря, 12:31

Modified 19 декабря, 12:32

Updated 19 декабря, 12:32

В Екатеринбурге мошенник похищал у жителей льготы по ЖКХ

Мошенник похищал компенсации за ЖКХ у жителей Екатеринбурга

19 декабря 2024, 12:31
Фото: 1MI.

В Екатеринбурге мошенник похищал у жителей льготы по ЖКХ

Компенсации на оплату ЖКХ похищал в Екатеринбурге неизвестный. В результате было возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

При проверке прокуратура выявила, что пенсионерам рассчитывались и выплачивались компенсации, а доставкой пенсий занимался сотрудник почты, но оказалось, что неизвестный подделывает подписи на квитанциях и подает ложные сведения якобы они получены. Были выявлены двое потерпевших — инвалид и пенсионер. Всего похищено 11 тысяч рублей.

Ранее в Екатеринбурге у врача-ортопеда мошенники похитили 14 млн рублей. Аферисты утверждали, что женщина лишится своих сбережений, а также на нее возбудят уголовное дело.

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#Ирина Кирилова#Общество#Обман#Мошенник#Воровство#Екатеринбург#Компенсации ЖКХ
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