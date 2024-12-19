tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 декабря, 09:20

Published 19 декабря, 09:20

Modified 20 декабря, 09:17

Updated 20 декабря, 09:17

Москвичам предложили купить готовую новогоднюю елку за 250 тысяч рублей

19 декабря 2024, 09:20
Наряженную новогоднюю елку за 250 тысяч рублей предлагают купить жителям Москвы. Объявление на «Авито» обнаружил корреспондент. Высота дерева составляет 270 см, большинство игрушек (80%) — стеклянные.

В Москве продают готовую новогоднюю елку, украшенную игрушками и гирляндами. За 250 тысяч рублей продавец не просто доставит елку и игрушки, но и соберет все дома у заказчика, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Помимо стеклянных шаров, в комплект входит 100 м гирлянды «роса», гирлянда «свечки» (32 штуки), 20-метровые бусы, а также муляжи подарков под елку. Всего на ней висит около 250 игрушек. Высота дерева составляет 270 см, при этом покупатель может выбрать любую цветовую гамму готовой елки.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика