Москвичам предложили купить готовую новогоднюю елку за 250 тысяч рублей

Posted 19 декабря, 09:20
Published 19 декабря, 09:20
Modified 20 декабря, 09:17
Updated 20 декабря, 09:17
В Москве продают готовую новогоднюю елку, украшенную игрушками и гирляндами. За 250 тысяч рублей продавец не просто доставит елку и игрушки, но и соберет все дома у заказчика, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Помимо стеклянных шаров, в комплект входит 100 м гирлянды «роса», гирлянда «свечки» (32 штуки), 20-метровые бусы, а также муляжи подарков под елку. Всего на ней висит около 250 игрушек. Высота дерева составляет 270 см, при этом покупатель может выбрать любую цветовую гамму готовой елки.