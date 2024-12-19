«Мы должны думать о праве женщины»: Владимир Путин прокомментировал запрет абортов

В ходе «Итогов года с Владимиром Путиным» журналист с телеканала «Спас» задала главе государства сразу три вопроса про запрет абортов, запрет мата и захоронение Ленина. Также в речи корреспондента прозвучал вопрос про популярностью порнографических материалов.