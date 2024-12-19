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Posted 19 декабря, 13:37

Published 19 декабря, 13:37

Modified 19 декабря, 13:39

Updated 19 декабря, 13:39

Владимир Путин заявил, что в вопросе абортов надо думать о правах женщин

«Мы должны думать о праве женщины»: Владимир Путин прокомментировал запрет абортов

19 декабря 2024, 13:37
Фото: Скриншот трансляции телеканала Россия 1.

Владимир Путин заявил, что в вопросе абортов надо думать о правах женщин

На прямой линии Владимиру Путину задали вопросы о запрете абортов, порнографии и захоронении Ленина. Президент ответил на все три.

В ходе «Итогов года с Владимиром Путиным» журналист с телеканала «Спас» задала главе государства сразу три вопроса про запрет абортов, запрет мата и захоронение Ленина. Также в речи корреспондента прозвучал вопрос про популярностью порнографических материалов.

Все три вопроса не очень подходят под формат большой пресс-конференции, — отметил Путин. — Они очень острые, и при этом очень чувствительные.

Про порнографию Владимир Путин заявил, что ролики такого рода популярны во всем мире, и чтобы снизить потребление этого контента, нужно предложить что-то интереснее.

Про захоронение Ленина глава государства отвечать не стал, а вот по поводу абортов Путин высказался подробнее.

В этом вопросе мы должны думать и о том, чтобы не страдали религиозные убеждения граждан, и должны параллельно решать вопросы, связанные с демографией, — напомнил президент. — И при этом важно учитывать не только благосостояние российских семей, но и помнить о правах женщин.

В ходе пресс-концеренции такие вопрос не решаются, заявил Путин.

Однако мы не должны предпринимать ни одного шага, который бы мог расколоть наше общество, — заключил глава государства.

Ранее Путин ответил на личный вопрос, с кем бы он хотел выпить чашку чая и пообщаться.

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