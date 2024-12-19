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Posted 19 декабря, 14:03

Published 19 декабря, 14:03

Modified 19 декабря, 14:05

Updated 19 декабря, 14:05

Путин ответил на личные вопросы о мечте, счастье и хамстве иностранных лидеров

«На Россию смотрю, как на семью». Путин ответил на вопросы о мечте и счастье

19 декабря 2024, 14:03
Фото: kremlin.ru.

Путин ответил на личные вопросы о мечте, счастье и хамстве иностранных лидеров

В конце ежегодной пресс-конференции Владимир Путин ответил на целый ряд личных вопросов, в том числе о сокровенной мечте, о счастье и хамстве со стороны иностранцев.

Президент Владимир Путин в четверг, 19 декабря, четыре с половиной часа отвечал на вопросы журналистов и жителей России. В конце президента по традиции спросили о его мечтах, надеждах и планах.

На вопрос о сокровенной мечте глава государства отвечать не стал, однако заявил, что в целом считает себя счастливым человеком.

Но счастье не может быть полным до тех пор, пока ребята наши не вернутся с фронта, пока не встретят матери и жены, пока не обнимут дети. Пока молодежь не будет создавать нужное для страны количество семей и рожать <…> детей. Чтобы деятели искусства и культуры реализовали все свои планы, — отметил российский лидер.

Он также подчеркнул, что воспринимает жителей России как членов семьи и радуется достижениям спортсменов или деятелей культуры, как успехам своих близких.

Россия для вас — это огромная территория, но это и история, и культура, и наши обычаи, традиции, все это — Россия. Самое главное все-таки — это люди. Редко смотрю телевизор, почти не бываю в интернете, но когда вижу достижения наших людей — например, чемпионат по плаванию, на олимпиадах международных, на молодых ученых — честное слово<…>, радуюсь этому, как будто это успехи членов моей семьи. Я на Россию смотрю, как на семью, — поделился Владимир Путин.

На вопрос о том, почему он не реагирует на оскорбительные выпады со стороны иностранных политиков, общественных деятелей и журналистов, Владимир Путин ответил, что это вопрос воспитания и культуры. Он также добавил, что, по-видимому, они делают это от бессилия, так как не могут ничего поделать с Россией.

У нас достаточно ресурсов чтобы отвечать по факту, — констатировал президент.

Также президент подчеркнул, что мечтает попить чаю в дружеской обстановке со своими друзьями и членами семьи.

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