«На Россию смотрю, как на семью». Путин ответил на вопросы о мечте и счастье

Posted 19 декабря, 14:03
Published 19 декабря, 14:03
Modified 19 декабря, 14:05
Updated 19 декабря, 14:05
Президент Владимир Путин в четверг, 19 декабря, четыре с половиной часа отвечал на вопросы журналистов и жителей России. В конце президента по традиции спросили о его мечтах, надеждах и планах.
На вопрос о сокровенной мечте глава государства отвечать не стал, однако заявил, что в целом считает себя счастливым человеком.
Но счастье не может быть полным до тех пор, пока ребята наши не вернутся с фронта, пока не встретят матери и жены, пока не обнимут дети. Пока молодежь не будет создавать нужное для страны количество семей и рожать <…> детей. Чтобы деятели искусства и культуры реализовали все свои планы, — отметил российский лидер.
Он также подчеркнул, что воспринимает жителей России как членов семьи и радуется достижениям спортсменов или деятелей культуры, как успехам своих близких.
Россия для вас — это огромная территория, но это и история, и культура, и наши обычаи, традиции, все это — Россия. Самое главное все-таки — это люди. Редко смотрю телевизор, почти не бываю в интернете, но когда вижу достижения наших людей — например, чемпионат по плаванию, на олимпиадах международных, на молодых ученых — честное слово<…>, радуюсь этому, как будто это успехи членов моей семьи. Я на Россию смотрю, как на семью, — поделился Владимир Путин.
На вопрос о том, почему он не реагирует на оскорбительные выпады со стороны иностранных политиков, общественных деятелей и журналистов, Владимир Путин ответил, что это вопрос воспитания и культуры. Он также добавил, что, по-видимому, они делают это от бессилия, так как не могут ничего поделать с Россией.
У нас достаточно ресурсов чтобы отвечать по факту, — констатировал президент.
Также президент подчеркнул, что мечтает попить чаю в дружеской обстановке со своими друзьями и членами семьи.