«На Россию смотрю, как на семью». Путин ответил на вопросы о мечте и счастье

На вопрос о том, почему он не реагирует на оскорбительные выпады со стороны иностранных политиков, общественных деятелей и журналистов, Владимир Путин ответил, что это вопрос воспитания и культуры. Он также добавил, что, по-видимому, они делают это от бессилия, так как не могут ничего поделать с Россией.