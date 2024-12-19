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Posted 19 декабря, 04:08

Published 19 декабря, 04:08

Modified 19 декабря, 04:10

Updated 19 декабря, 04:10

Пиарщика Ширшикова из Екатеринбурга признали экстремистом и террористом

Пиарщика Ширшикова из Екатеринбурга признали экстремистом и террористом

19 декабря 2024, 04:08
Фото: Изображение Midjourney.
Росфинмониторинг признал пиарщика Ярослава Ширшикова из Екатеринбурга экстремистом и террористом. Суд назначил ему наказание за пост в соцсетях про смерть военкора Владлена Татарского.

Ширшикову назначили 5 лет лишения свободы. Сейчас он находится в СИЗО №4 в Камышлове и ждет этапирования в колонию.

Те, кто включен в перечень экстремистов и террористов, лишены возможности использовать карты банков. С банковского счета, они могут снимать до 10 тысяч рублей, перед этим написав заявление о желании снять наличные.

Напомним, екатеринбуржец был задержан весной 2023 года. Он опубликовал в соцсетях пост о смерти военкора Владлена Татарского, в котором усмотрели признаки оправдывания терроризма.

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