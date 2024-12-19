Пиарщика Ширшикова из Екатеринбурга признали экстремистом и террористом

Posted 19 декабря, 04:08
Published 19 декабря, 04:08
Modified 19 декабря, 04:10
Updated 19 декабря, 04:10
Ширшикову назначили 5 лет лишения свободы. Сейчас он находится в СИЗО №4 в Камышлове и ждет этапирования в колонию.
Те, кто включен в перечень экстремистов и террористов, лишены возможности использовать карты банков. С банковского счета, они могут снимать до 10 тысяч рублей, перед этим написав заявление о желании снять наличные.
Напомним, екатеринбуржец был задержан весной 2023 года. Он опубликовал в соцсетях пост о смерти военкора Владлена Татарского, в котором усмотрели признаки оправдывания терроризма.