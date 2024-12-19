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Posted 19 декабря, 07:15

Published 19 декабря, 07:15

Modified 19 декабря, 07:17

Updated 19 декабря, 07:17

В Свердловской области предложили работодателям платить за обучение мигрантов

Платить за обучение мигрантов в Свердловской области предложили работодателям

19 декабря 2024, 07:15
Фото: 1MI.

В Свердловской области предложили работодателям платить за обучение мигрантов

Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова предложила бизнесменам взять ответственность за подготовку детей работающих у них мигрантов к школе.

Татьяна Мерзлякова в рамках выступления на ОТВ заявила, что предприниматели, которые берут на работу иностранцев, должны нести ответственность и за из детей. В частности, уполномоченный по правам человека предлагает привлечь бизнесменов к подготовке детей иностранных сотрудников к школе.

Таким детям нужны занятия по русскому языку, чтобы они могли обучаться в российских школах. Мерзлякова также поддержала идею введения в регионе проверки на знание русского языка перед принятием в 1-й класс.

Ранее детский омбудсмен Свердловской области предложил равнять детей мигрантов к инвалидам.

Мерзлякова предложила учить детей мигрантов в школах на год дольше
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#Екатерина Смирнова#Общество#Дети#Образование#Екатеринбург#Мигрант
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