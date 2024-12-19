Платить за обучение мигрантов в Свердловской области предложили работодателям

Татьяна Мерзлякова в рамках выступления на ОТВ заявила, что предприниматели, которые берут на работу иностранцев, должны нести ответственность и за из детей. В частности, уполномоченный по правам человека предлагает привлечь бизнесменов к подготовке детей иностранных сотрудников к школе.