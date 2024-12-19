Платить за обучение мигрантов в Свердловской области предложили работодателям

Posted 19 декабря, 07:15
Published 19 декабря, 07:15
Modified 19 декабря, 07:17
Updated 19 декабря, 07:17
Татьяна Мерзлякова в рамках выступления на ОТВ заявила, что предприниматели, которые берут на работу иностранцев, должны нести ответственность и за из детей. В частности, уполномоченный по правам человека предлагает привлечь бизнесменов к подготовке детей иностранных сотрудников к школе.
Таким детям нужны занятия по русскому языку, чтобы они могли обучаться в российских школах. Мерзлякова также поддержала идею введения в регионе проверки на знание русского языка перед принятием в 1-й класс.
Ранее детский омбудсмен Свердловской области предложил равнять детей мигрантов к инвалидам.