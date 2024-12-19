Почти десяток опасных водителей лишили прав в Свердловской области

Posted 19 декабря, 11:55
Published 19 декабря, 11:55
Modified 19 декабря, 11:56
Updated 19 декабря, 11:56
Прокуратура в ходе одной из проверок выявила, что девять жителей Березовского имеют заболевания, которые не позволяют управлять транспортом. При этом у них имелись права категорий А, В, В1, М. Все удостоверения были с не истекшим сроком действия.
В прокуратуре отметили, что данные люди при управлении автомобилями создают угрозу безопасности других людей, что может стать причиной ДТП.
Прокуратура в связи с этим направила иски в суд с требованием лишить права на управление автомобилем этих людей.
Ранее в Екатеринбурге был пойман водитель, который управлял автобусом без удостоверения.