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Posted 19 декабря, 11:55

Published 19 декабря, 11:55

Modified 19 декабря, 11:56

Updated 19 декабря, 11:56

В Свердловской области 9 человек лишены прав из-за опасных заболеваний

Почти десяток опасных водителей лишили прав в Свердловской области

19 декабря 2024, 11:55
Фото: 1MI.

В Свердловской области 9 человек лишены прав из-за опасных заболеваний

По медицинским показаниям девять водителей в Березовском лишены прав на управление автомобилем, сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

Прокуратура в ходе одной из проверок выявила, что девять жителей Березовского имеют заболевания, которые не позволяют управлять транспортом. При этом у них имелись права категорий А, В, В1, М. Все удостоверения были с не истекшим сроком действия.

В прокуратуре отметили, что данные люди при управлении автомобилями создают угрозу безопасности других людей, что может стать причиной ДТП.

Прокуратура в связи с этим направила иски в суд с требованием лишить права на управление автомобилем этих людей.

Ранее в Екатеринбурге был пойман водитель, который управлял автобусом без удостоверения.

#Ирина Кирилова#Общество#Свердловская область#Водители#Лишение прав#Права#Екатеринбург
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