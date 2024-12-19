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Posted 19 декабря, 17:00

Published 19 декабря, 17:00

Modified 19 декабря, 17:02

Updated 19 декабря, 17:02

Пресс-конференция Путина, фейк о взрывах на УВЗ и нехватка рабочих в Тагиле

Пресс-конференция Путина, фейк о взрывах на УВЗ и нехватка рабочих в Тагиле

19 декабря 2024, 17:00
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле
Состоялась ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Губернатор Куйвашев дал поручение выполнить наказы президента. В Тагиле распространился фейк о взрыве на УВЗ. Педагог из Тагила заняла 3-е место в конкурсе «Учитель года». В городе остро не хватает токарей и слесарей. Итоги за 19 декабря.

В четверг, 19 декабря, состоялась ежегодная пресс-конференция президента Владимира Путина. Глава государства отвечал на вопросы 4,5 часа. Журналисты и жители России подняли самые разные темы: СВО, внешняя и внутренняя политика, поддержка военнослужащих. Также Владимир Путин рассказал о своей мечте и назвал себя счастливым человеком.

Началась Прямая линия с президентом Владимиром Путиным
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев попросил региональное правительство отслеживать поручения Владимира Путина, которые президент дал в ходе проведения ежегодной пресс-конференции. Губернатор отметил что и региональные, и муниципальные власти должны быть готовы оперативно реагировать на поступающие от жителей сигналы.

Губернатор Куйвашев: «Прошу отслеживать поручения президента»
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Работники тагильского предприятия УВЗ получили предупреждение о взрыве. Одновременно скриншоты о том, что до взрыва осталось буквально несколько минут, появились в интернете. Однако руководство предприятия назвало эту информацию фейком.

Фейк: на тагильском УВЗ прокомментировали угрозу взрыва
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Педагог из Нижнего Тагила стала третьей на конкурсе «Учитель года». Татьяна Котельникова работает в школе 45. Стать педагогом тагильчанка мечтала всю свою жизнь: ещё в детстве она играла в школу со своими друзьями.

Учитель из Нижнего Тагила заняла 3 место в конкурсе «Учитель года»
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В Нижнем Тагиле остро ощущается нехватка рабочих профессий. Предприятия нуждаются в токарях, слесарях, электромонтёрах и других специалистах. Власти планируют увеличить набор в колледжи по этим профессиям, чтобы решить проблему.

В Нижнем Тагиле не хватает слесарей и токарей
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