Пресс-конференция Путина, фейк о взрывах на УВЗ и нехватка рабочих в Тагиле

Posted 19 декабря, 17:00
Published 19 декабря, 17:00
Modified 19 декабря, 17:02
Updated 19 декабря, 17:02
В четверг, 19 декабря, состоялась ежегодная пресс-конференция президента Владимира Путина. Глава государства отвечал на вопросы 4,5 часа. Журналисты и жители России подняли самые разные темы: СВО, внешняя и внутренняя политика, поддержка военнослужащих. Также Владимир Путин рассказал о своей мечте и назвал себя счастливым человеком.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев попросил региональное правительство отслеживать поручения Владимира Путина, которые президент дал в ходе проведения ежегодной пресс-конференции. Губернатор отметил что и региональные, и муниципальные власти должны быть готовы оперативно реагировать на поступающие от жителей сигналы.
Работники тагильского предприятия УВЗ получили предупреждение о взрыве. Одновременно скриншоты о том, что до взрыва осталось буквально несколько минут, появились в интернете. Однако руководство предприятия назвало эту информацию фейком.
Педагог из Нижнего Тагила стала третьей на конкурсе «Учитель года». Татьяна Котельникова работает в школе 45. Стать педагогом тагильчанка мечтала всю свою жизнь: ещё в детстве она играла в школу со своими друзьями.
В Нижнем Тагиле остро ощущается нехватка рабочих профессий. Предприятия нуждаются в токарях, слесарях, электромонтёрах и других специалистах. Власти планируют увеличить набор в колледжи по этим профессиям, чтобы решить проблему.