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Posted 19 декабря, 09:39

Published 19 декабря, 09:39

Modified 19 декабря, 09:46

Updated 19 декабря, 09:46

Владимир Путин ответил на вопрос про рост цен на еду

Президент прокомментировал рост цен на продукты

19 декабря 2024, 09:39
Фото: Скриншот трансляции телеканала Россия 1.

Владимир Путин ответил на вопрос про рост цен на еду

Во время Прямой линии Владимиру Путину задали вопрос про цены на еду. Президент рассказал о росте потребления граждан.

На пресс-конференции «Итоги года с Владимиром Путиным» прозвучал вопрос о росте цен на продукты.

Журналисты отметили, что вопросы о продуктовой инфляции поступали со всех регионов страны.

Глава государства отметил, что в России растут темпы производства продуктов питания.

Мясом мы на 100% себя обеспечиваем, — напомнил президент.

Также показывает прирост производство молока. Однако, отмечает Владимир Путин, растет и уровень потребления.

Потребление мяса за последние годы выросло в 2 раза, — заявил глава государства.

Среди причин, по которым растут цены на еду, Путин назвал объективные и субъективные причины. Среди объективных — урожай, мировой рост цен на некоторые продукты питания, санкции, которые приводят к удорожанию логистики.

Среди субъективных — недоработки правительства и Центрального банка, — заключил президент.

Ранее Владимир Путин прокомментировал уровень безработицы в стране.

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#Александра Никитская#Общество#Россия#Владимир Путин#Прямая линия#Путин
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