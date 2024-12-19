Президент прокомментировал рост цен на продукты

Posted 19 декабря, 09:39
Published 19 декабря, 09:39
Modified 19 декабря, 09:46
Updated 19 декабря, 09:46
На пресс-конференции «Итоги года с Владимиром Путиным» прозвучал вопрос о росте цен на продукты.
Журналисты отметили, что вопросы о продуктовой инфляции поступали со всех регионов страны.
Глава государства отметил, что в России растут темпы производства продуктов питания.
Мясом мы на 100% себя обеспечиваем, — напомнил президент.
Также показывает прирост производство молока. Однако, отмечает Владимир Путин, растет и уровень потребления.
Потребление мяса за последние годы выросло в 2 раза, — заявил глава государства.
Среди причин, по которым растут цены на еду, Путин назвал объективные и субъективные причины. Среди объективных — урожай, мировой рост цен на некоторые продукты питания, санкции, которые приводят к удорожанию логистики.
Среди субъективных — недоработки правительства и Центрального банка, — заключил президент.
Ранее Владимир Путин прокомментировал уровень безработицы в стране.