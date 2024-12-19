Президент ТПП РФ Катырин рассказал об итогах года

По данным Катырина, серьезные проблемы нельзя игнорировать в области отношений малого (особенно микробизнеса) предпринимательства и самозанятых. Более 70% самозанятых опасаются разрушения их предприятий. Особенно это касается сферы красоты. На одном рынке они ведут конкуренцию в одной и той же сфере, но условия ведения бизнеса имеют ряд серьезных различий. У самозанятых отсутствуют проверки, они не ведут никакой отчетности, а у предпринимателей и микробизнеса (например, в салонах красоты) бывает как минимум по 20 журналов, которые требуется заполнять. По информации Катырина, предприниматели не требуют вводить запреты для самозанятых, они просят лишь о создании равных условий, чтобы все участники рынка могли вести бизнес без лишней бюрократии.