Президент ТПП РФ Катырин рассказал об итогах года

Posted 19 декабря, 09:17
Published 19 декабря, 09:17
Modified 19 декабря, 09:20
Updated 19 декабря, 09:20
«Если говорить о том, с какими итогами мы заканчиваем год, то они, конечно, весьма позитивны. Прошлый год мы закончили с ростом ВВП на 3,6%. В первую очередь это промышленное производство (4,5%), обрабатывающая промышленность (8,1%) и самый большой рост — машиностроение (20%). Разумеется, есть и проблемы. Например, отсутствие кадров и финансов. Понятно, что при таком раскладе очень трудно не только разработать новые инвестиционные программы, но и выполнить те, которые уже начаты. Это касается всех форм и всех масштабов бизнеса», — рассказал глава ТПП РФ Катырин.
Он также указал, что сегодня нужны меры, которые необходимо принимать на уровне государства. В частности, речь идет о гибкой политике Центробанка, которая должна содействовать выполнению проектов, запущенных в предыдущий период, на условиях, которые действовали в то время.
Катырин также дал ответ на вопрос, есть ли необходимость возвращать ряд покинувших РФ компаний на российских рынок. По его мнению, если такая нужда и появится, то это должны быть корпорации, занятые в сфере высоких технологий.
«Конечно, нам хочется быть технологически независимыми. Но есть некоторые направления, по которым мы пока сложно идем к достижению поставленных целей. Например, в электронике и ряде других областей», — признался Катырин.
Глава ТПП России отметил, что способствовать возвращению иностранных партнеров нужно, но исключительно тогда, когда их место на рынке не освоили другие компании.
Катырин также рассказал, что составляет основу для беспокойства со стороны отечественных предпринимателей.
«Во-первых, теневая экономика. Это предприятия, которые не платят налоги, платят зарплату в конвертах, завозят китайские товары, которые выдают за российскую продукцию. Могу сказать, что 44% опрошенных нами предпринимателей поставили проблему теневой экономики на первое место», — отметил глава ТПП РФ.
По данным Катырина, серьезные проблемы нельзя игнорировать в области отношений малого (особенно микробизнеса) предпринимательства и самозанятых. Более 70% самозанятых опасаются разрушения их предприятий. Особенно это касается сферы красоты. На одном рынке они ведут конкуренцию в одной и той же сфере, но условия ведения бизнеса имеют ряд серьезных различий. У самозанятых отсутствуют проверки, они не ведут никакой отчетности, а у предпринимателей и микробизнеса (например, в салонах красоты) бывает как минимум по 20 журналов, которые требуется заполнять. По информации Катырина, предприниматели не требуют вводить запреты для самозанятых, они просят лишь о создании равных условий, чтобы все участники рынка могли вести бизнес без лишней бюрократии.
Стоит принять во внимание, что в 2025 году в национальный проект по поддержке малого и среднего бизнеса предполагается включить часть нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Президент ТПП РФ Катырин дал ответ на вопрос, как в подобных условиях изменится государственная поддержка предпринимателей.
По его словам, уже сейчас ясно, что таких возможностей, как прежде, не будет. Более скромные цифры будут нацелены на поддержку малого бизнеса. В обстановке сокращающихся возможностей предстоит четко и целенаправленно определить, кто получит эти средства. Также бизнес задается вопросами по проблеме амнистии, проверке развития бизнеса и запуска новых направлений, критериям для определения факта дробления бизнеса. При этом можно понять, что цифр и четких критериев определения дробления бизнеса не существует, хотя возможность проведения такой оценки для желающих должна быть предоставлена, убежден глава ТПП РФ.
Другим актуальным вопросом Сергей Катырин назвал проблемы НДС. «Вы еще ничего не создали, а с вас уже деньги взяли. Не очень правильно, наверное, да? И мы не один раз предлагали отменить авансовые платежи. У нас и так денег не очень много у предпринимателей», — напоминает он. Хотя на сегодня этот вопрос, к беспокойству руководства ТПП РФ, пока не нашел решения.
Катырин также подвел итог председательства России в БРИКС, где он возглавил Деловой совет.
«Период выдался непростой. Во-первых, сразу на пять стран увеличилось количество стран в БРИКС. И здесь необходимо отметить преимущества сообщества. Первое — везде действует принцип консенсуса. Пока все не согласятся с каким-то решением, ничего принять невозможно», — рассказал Катырин, указав, что подобная ситуация кажется особенно привлекательной.
Он отдельно отметил актуальность работы над созданием финансовой структуры БРИКС, которая обеспечила бы возможность взаиморасчетов без оглядки на сторонние структуры.
«Что значит финансовая система? Должна быть платформа для взаимной инвестиционной деятельности, где можно посмотреть предлагаемые инвестиционные проекты, где можно принять участие в инвестировании. Здесь же, в рамках финансовой темы, это рейтинговое агентство», — заявил глава ТПП России.
Поэтому, отметил он, в БРИКС должны действовать объективные рейтинговые оценки. И это относится не только к странам, но банкам и компаниям, напомнил Сергей Катырин.
В качестве другой проблемы функционирования организации он назвал транспортно-логистическую связь, указав, что этот вопрос прорабатывает рабочая группа, которая будет заниматься коридорами, в частности коридором «Север — Юг».
Не обошел вниманием Сергей Катырин и вопросы цифровизации и искусственного интеллекта. На этом фоне, уверен он, нельзя забывать о таких последствиях, как вмешательство в энергетические системы, в безопасность государства, в ядерную безопасность и так далее. Подчинение важных процессов искусственному интеллекту может завершиться катастрофой для всего человечества, и по этому вопросу надо договариваться о правилах игры, считает Катырин.
Он также подвел итоги торгово-экономического сотрудничества России с другими странами в 2024 году.
По словам главы ТПП РФ, из почти 750 миллиардов долларов оборота 51% приходится на Азиатский регион. В целом на дружественные страны пришлось около 88%. На Европу же приходится всего 3%, а по итогам 2024 года эта доля уменьшится.
«Вообще, как теперь принято называть, страны Большого Юга будут доминировать. Это же растущие рынки, никто ведь не идет на стагнирующие рынки», — заявил Катырин.