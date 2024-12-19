«Продолжим развивать поддержку»: Владимир Путин — о проблеме рождаемости в стране

Posted 19 декабря, 11:09
Published 19 декабря, 11:09
Modified 19 декабря, 11:11
Updated 19 декабря, 11:11
На большой пресс-конференции с президентом 19 декабря 2024 года от журналиста прозвучал вопрос о старении населения. Владимир Путин прокомментировал ситуацию с рождаемости в стране.
Вопрос демографии очень важный! — ответил президент. — Сейчас показатель рождаемости детей на женщину упал до 1,41 — это мало очень!
Глава государства отметил, что проблема рождаемости остро стоит не только в России. Аналогичные показатели по воспроизводству населения и даже ниже — в Южной Корее, Японии, Норвегии, Испании, Финляндии. Для сохранения населения показатель должен быть равен 2,1. Для роста населения — 2,3, заявил Путин.
Мы работаем над этой задачей постоянно. Меры поддержки — это и материнский капитал, который индексируется, и пособие семьям с детьми, которое охватывает детей до 18 лет, и семейная ипотека. Мы развиваем медицину, связанную с материнством и детством, — напомнил глава государства.
Россия пережила два больших спада рождаемости — после ВОВ в 1943–1944 годах и в 90-е годы после распада СССР, напомнил президент.
Призываю руководителей всех регионов! Вы должны начинать день с этих вопросов и заканчивать день этими вопросами! Мы будем продолжать настраивать этот инструмент поддержки населения, — заключил Путин.
Ранее президент рассказал, как будут устранять последствия экологической катастрофы под Анапой с разливом топлива в море.