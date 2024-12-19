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Posted 19 декабря, 11:09

Published 19 декабря, 11:09

Modified 19 декабря, 11:11

Updated 19 декабря, 11:11

Владимир Путин призвал чиновников все время думать о рождаемости в стране

«Продолжим развивать поддержку»: Владимир Путин — о проблеме рождаемости в стране

19 декабря 2024, 11:09
Фото: Изображение Midjourney.

Владимир Путин призвал чиновников все время думать о рождаемости в стране

Во время Прямой линии Владимир Путин призвал чиновников постоянно думать о проблеме рождаемости в России. Президент назвал меры поддержки для семей.

На большой пресс-конференции с президентом 19 декабря 2024 года от журналиста прозвучал вопрос о старении населения. Владимир Путин прокомментировал ситуацию с рождаемости в стране.

Вопрос демографии очень важный! — ответил президент. — Сейчас показатель рождаемости детей на женщину упал до 1,41 — это мало очень!

Глава государства отметил, что проблема рождаемости остро стоит не только в России. Аналогичные показатели по воспроизводству населения и даже ниже — в Южной Корее, Японии, Норвегии, Испании, Финляндии. Для сохранения населения показатель должен быть равен 2,1. Для роста населения — 2,3, заявил Путин.

Мы работаем над этой задачей постоянно. Меры поддержки — это и материнский капитал, который индексируется, и пособие семьям с детьми, которое охватывает детей до 18 лет, и семейная ипотека. Мы развиваем медицину, связанную с материнством и детством, — напомнил глава государства.

Россия пережила два больших спада рождаемости — после ВОВ в 1943–1944 годах и в 90-е годы после распада СССР, напомнил президент.

Призываю руководителей всех регионов! Вы должны начинать день с этих вопросов и заканчивать день этими вопросами! Мы будем продолжать настраивать этот инструмент поддержки населения, — заключил Путин.

Ранее президент рассказал, как будут устранять последствия экологической катастрофы под Анапой с разливом топлива в море.

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