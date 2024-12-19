«Продолжим развивать поддержку»: Владимир Путин — о проблеме рождаемости в стране

Глава государства отметил, что проблема рождаемости остро стоит не только в России. Аналогичные показатели по воспроизводству населения и даже ниже — в Южной Корее, Японии, Норвегии, Испании, Финляндии. Для сохранения населения показатель должен быть равен 2,1. Для роста населения — 2,3, заявил Путин.