«Пусть попробуют сбить». Путин ответил на заявления Запада об уязвимости «Орешника»

Posted 19 декабря, 10:54
Published 19 декабря, 10:54
Modified 19 декабря, 10:56
Updated 19 декабря, 10:56
Президент России предложил западным партнерам устроить ракетную дуэль — новый российский комплекс «Орешник» против самых современных систем ПВО, которые можно разместить в Киеве. Пусть попробуют сбить ракету, сказал президент в ходе прямой линии в четверг, 19 декабря.
Представим себе, что наша система стоит на удалении двух тысяч километров. Даже противоракеты, расположенные на территории Польши, до него не достанут. У нас через несколько секунд начинается разведение боевых блоков. И все, поезд ушел. Так что шансов никаких нет для того, чтобы сбить эти ракеты, — констатировал глава государства.
Также он ответил на высказывания ряда западных экспертов, которые ранее заявили, что «Орешник» — это не новый комплекс, а довольно старая разработка. Владимир Путин подчеркнул, что многие изобретения основываются на прежних разработках, но «Орешник» — это совершенно новое и уникальное российское изобретение.
Также Владимир Путин прокомментировал отсутствие выплат военным в Курской области.