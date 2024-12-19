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Posted 19 декабря, 10:54

Published 19 декабря, 10:54

Modified 19 декабря, 10:56

Updated 19 декабря, 10:56

Владимир Путин предложил западным системам ПВО потягаться с «Орешником»

«Пусть попробуют сбить». Путин ответил на заявления Запада об уязвимости «Орешника»

19 декабря 2024, 10:54
Фото: скрин видео Россия-1.

Владимир Путин предложил западным системам ПВО потягаться с «Орешником»

Владимир Путин в ходе пресс-конференции рассказал о недавнем пуске нового комплекса «Орешник», а также прокомментировал слухи, которые распространяются на Западе по поводу новой ракеты.

Президент России предложил западным партнерам устроить ракетную дуэль — новый российский комплекс «Орешник» против самых современных систем ПВО, которые можно разместить в Киеве. Пусть попробуют сбить ракету, сказал президент в ходе прямой линии в четверг, 19 декабря.

Представим себе, что наша система стоит на удалении двух тысяч километров. Даже противоракеты, расположенные на территории Польши, до него не достанут. У нас через несколько секунд начинается разведение боевых блоков. И все, поезд ушел. Так что шансов никаких нет для того, чтобы сбить эти ракеты, — констатировал глава государства.

Также он ответил на высказывания ряда западных экспертов, которые ранее заявили, что «Орешник» — это не новый комплекс, а довольно старая разработка. Владимир Путин подчеркнул, что многие изобретения основываются на прежних разработках, но «Орешник» — это совершенно новое и уникальное российское изобретение.

Также Владимир Путин прокомментировал отсутствие выплат военным в Курской области.

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