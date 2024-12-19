«Пусть попробуют сбить». Путин ответил на заявления Запада об уязвимости «Орешника»

Также он ответил на высказывания ряда западных экспертов, которые ранее заявили, что «Орешник» — это не новый комплекс, а довольно старая разработка. Владимир Путин подчеркнул, что многие изобретения основываются на прежних разработках, но «Орешник» — это совершенно новое и уникальное российское изобретение.