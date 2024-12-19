Путин оценил закон о запрете принимать в школы детей мигрантов без знания русского

Posted 19 декабря, 12:06
Published 19 декабря, 12:06
Modified 19 декабря, 12:08
Updated 19 декабря, 12:08
Владимир Путин во время прямой линии и пресс-конференции в четверг, 19 декабря, заявил, что одобряет закон, который не позволит приезжим из других стран учиться в российских школах, если они не владеют русским языком.
По словам российского лидера, с таким ребенком, как минимум, нужно заниматься отдельно, но такая форма обучения в школах России не предусмотрена.
Как можно ребенка учить в школе, если он не владеет языком? Это отдельно тогда нужно с ним заниматься русским языком. Кто за это будет платить? — отметил он.
Напомним, что закон был принят Госдумой 10 декабря. По новым правилам, дети школьного возраста должны будут пройти языковой тест. Если он будет провален, то в зачислении семье откажут.
Владимир Путин также заявил, что в сфере миграционной политики предстоит сделать еще очнеь многое.