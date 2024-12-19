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Posted 19 декабря, 12:06

Published 19 декабря, 12:06

Modified 19 декабря, 12:08

Updated 19 декабря, 12:08

Путин одобрил закон о запрете приема в школы мигрантов без знания русского

Путин оценил закон о запрете принимать в школы детей мигрантов без знания русского

19 декабря 2024, 12:06
Фото: скрин видео Россия-1.

Путин одобрил закон о запрете приема в школы мигрантов без знания русского

Российский президент прокомментировал недавно принятый Госдумой закон, который запрещает школам зачислять детей, не владеющих русским языком.

Владимир Путин во время прямой линии и пресс-конференции в четверг, 19 декабря, заявил, что одобряет закон, который не позволит приезжим из других стран учиться в российских школах, если они не владеют русским языком.

По словам российского лидера, с таким ребенком, как минимум, нужно заниматься отдельно, но такая форма обучения в школах России не предусмотрена.

Как можно ребенка учить в школе, если он не владеет языком? Это отдельно тогда нужно с ним заниматься русским языком. Кто за это будет платить? — отметил он.

Напомним, что закон был принят Госдумой 10 декабря. По новым правилам, дети школьного возраста должны будут пройти языковой тест. Если он будет провален, то в зачислении семье откажут.

Владимир Путин также заявил, что в сфере миграционной политики предстоит сделать еще очнеь многое.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Россия#Владимир Путин#Дети#Прямая линия#Школы#Русский язык#Трудовые мигранты#Екатеринбург
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