Путин призвал создавать условия для молодежи, которая приходит в сельское хозяйство

Posted 19 декабря, 13:28
Published 19 декабря, 13:28
Modified 19 декабря, 13:30
Updated 19 декабря, 13:30
Одна из особенностей развития сельского хозяйства в последние годы — высокая технологичность. Именно поэтому отрасли нужны высококвалифицированные кадры. Нужно привлекать молодежь, в том числе выпускников учебных заведений, отметил Владимир Путин, комментируя вопрос о нехватке кадров на селе в ходе пресс-конференции в четверг, 19 декабря.
И здесь большая ответственность лежит на плечах работодателей: они должны готовить кадры целенаправленно, в том числе посредством целевого обучения кадров в вузах, обеспечивать таких студентов площадкой для прохождения практики и получения опыта.
Государство со своей стороны все будет делать для того, чтобы и абитуриентов привлекать, нужных для этой отрасли, — подчеркнул он.
Путин также добавил, что сельское хозяйство в стране развивается стремительными темпами — рост около 3% в год.
Ранее президент рассказал, как будет развиваться скоростной интернет в отдаленных регионах.