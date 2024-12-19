Путин призвал создавать условия для молодежи, которая приходит в сельское хозяйство

Одна из особенностей развития сельского хозяйства в последние годы — высокая технологичность. Именно поэтому отрасли нужны высококвалифицированные кадры. Нужно привлекать молодежь, в том числе выпускников учебных заведений, отметил Владимир Путин, комментируя вопрос о нехватке кадров на селе в ходе пресс-конференции в четверг, 19 декабря.