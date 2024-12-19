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Posted 19 декабря, 13:28

Published 19 декабря, 13:28

Modified 19 декабря, 13:30

Updated 19 декабря, 13:30

Путин: нужно привлекать в сельское хозяйство молодые кадры

Путин призвал создавать условия для молодежи, которая приходит в сельское хозяйство

19 декабря 2024, 13:28
Фото: 1MI.

Путин: нужно привлекать в сельское хозяйство молодые кадры

Сельское хозяйство в России развивается очень быстрыми темпами, отрасли, по словам Владимира Путина, нужны новые молодые кадры. Этому вопросу государство должно уделять повышенное внимание.

Одна из особенностей развития сельского хозяйства в последние годы — высокая технологичность. Именно поэтому отрасли нужны высококвалифицированные кадры. Нужно привлекать молодежь, в том числе выпускников учебных заведений, отметил Владимир Путин, комментируя вопрос о нехватке кадров на селе в ходе пресс-конференции в четверг, 19 декабря.

И здесь большая ответственность лежит на плечах работодателей: они должны готовить кадры целенаправленно, в том числе посредством целевого обучения кадров в вузах, обеспечивать таких студентов площадкой для прохождения практики и получения опыта.

Государство со своей стороны все будет делать для того, чтобы и абитуриентов привлекать, нужных для этой отрасли, — подчеркнул он.

Путин также добавил, что сельское хозяйство в стране развивается стремительными темпами — рост около 3% в год.

Ранее президент рассказал, как будет развиваться скоростной интернет в отдаленных регионах.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Владимир Путин#Прямая линия#Сельское хозяйство#Развитие#Образование#Технологии#Работодатели#Практика#Опыт#Екатеринбург#Молодые кадры#Учебные заведения
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