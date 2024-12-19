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Posted 19 декабря, 07:26

Published 19 декабря, 07:26

Modified 19 декабря, 07:28

Updated 19 декабря, 07:28

В Свердловской области резко упадет температура, а затем потеплеет

Резкая двойная смена погоды ожидает жителей Свердловской области

19 декабря 2024, 07:26
Фото: 1MI.

В Свердловской области резко упадет температура, а затем потеплеет

Рабочая неделя в Свердловской области закончится мягкой погодой, однако затем ситуация резко изменится. Такой прогноз дал екатеринбургский синоптик Алексей Пулин.

В Екатеринбурге и Свердловской области погода в конце рабочей недели обещает быть весьма комфортной: днем воздух будет прогреваться до -7-9 градусов, ночью — охлаждаться до -11.

В четверг циклон из Южного Урала сместится в Зауралье, где присоединится к новому циклону, поэтому почти на всей территории Свердловской области 19 декабря ожидаются осадки.

В ночь на пятницу и субботу столбики термометров рухнут до -15 в столице Урала и до -21 в Верхотурье.

При этом днем в субботу в Екатеринбурге потеплеет до -1, в Красноуфимске — до -6, в Верхотурье будет морознее всего (-16).

В начале будущей недели в столице региона днем воздух прогреется до -1-7, сообщает синоптик Алексей Пулин в личном телеграм-канале.

Ранее стало известно, какая погода ждет жителей Нижнего Тагила в новогоднюю ночь.

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#Александра Никитская#Общество#Свердловская область#Осадки#Погода#Похолодание#Прогноз#Екатеринбург
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