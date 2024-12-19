Резкая двойная смена погоды ожидает жителей Свердловской области

Posted 19 декабря, 07:26
Published 19 декабря, 07:26
Modified 19 декабря, 07:28
Updated 19 декабря, 07:28
В Екатеринбурге и Свердловской области погода в конце рабочей недели обещает быть весьма комфортной: днем воздух будет прогреваться до -7-9 градусов, ночью — охлаждаться до -11.
В четверг циклон из Южного Урала сместится в Зауралье, где присоединится к новому циклону, поэтому почти на всей территории Свердловской области 19 декабря ожидаются осадки.
В ночь на пятницу и субботу столбики термометров рухнут до -15 в столице Урала и до -21 в Верхотурье.
При этом днем в субботу в Екатеринбурге потеплеет до -1, в Красноуфимске — до -6, в Верхотурье будет морознее всего (-16).
В начале будущей недели в столице региона днем воздух прогреется до -1-7, сообщает синоптик Алексей Пулин в личном телеграм-канале.
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