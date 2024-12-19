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Posted 19 декабря, 12:53

Published 19 декабря, 12:53

Modified 19 декабря, 12:55

Updated 19 декабря, 12:55

Президент ответил на вопрос, с кем бы он хотел пообщаться

«С друзьями»: Владимир Путин ответил на вопрос, с кем бы он хотел выпить чаю

19 декабря 2024, 12:53
Фото: Скриншот трансляции телеканала Россия 1.

Президент ответил на вопрос, с кем бы он хотел пообщаться

Во время блица на Прямой линии Владимир Путин ответил на вопрос, с кем бы он хотел попить чаю.

Журналисты на пресс-конференции с Владимиром Путиным устроили небольшой блиц для президента с короткими вопросами и ответами на них.

Жительница России спросила главу государства, с кем из ныне живущих или живших ранее людей он хотел бы выпить чашку чая.

Если говорить о политиках, то я бы пообщался с бывшим канцлером Германии Гельмутом Колем, — ответил Путин. — Я с удовольствием встречался и разговаривал с ним. Он был значимой фигурой, много сделал и для немецкого народа, и для развития отношений Германии и России.

Также президент поделился, что поговорил бы за чашкой чая с экс-президентом Франции Жаком Шираком, которого глава государства назвал корректным, галантным, интеллигентным человеком и энциклопедистом со своей точкой зрения по всем вопросам. Еще одна фигура — Сильвио Берлускони, бывший президент Италии. Про него Владимир Путин сказал, что политик был хватким и деятельным, тоже много сделал для российско-итальянских отношений.

Владимир Путин отметил, что из бесед с западными политиками многое вынес и для себя. Он назвал их личностями с собственным мнением, которые концентрировались, в первую очередь, на укреплении суверенитета своих страх и положительных результатов во всех сферах для государств, которые они возглавляли.

У меня хорошие отношения сейчас и с премьером Индии Нарендрой Моди, и с председателем Компартии Китая Си Цзиньпинем, — рассказал президент. — А вообще, конечно, всегда хочется выпить чаю с близкими, с друзьями. Некоторые друзья, к счастью, сохранились у меня с детства. Я очень дорожу этим.

Ранее Владимир Путин прокомментировал блокировку YouTube и дал напутствие блогеру Владу Бумаге.

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