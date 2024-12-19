«С друзьями»: Владимир Путин ответил на вопрос, с кем бы он хотел выпить чаю

Также президент поделился, что поговорил бы за чашкой чая с экс-президентом Франции Жаком Шираком, которого глава государства назвал корректным, галантным, интеллигентным человеком и энциклопедистом со своей точкой зрения по всем вопросам. Еще одна фигура — Сильвио Берлускони, бывший президент Италии. Про него Владимир Путин сказал, что политик был хватким и деятельным, тоже много сделал для российско-итальянских отношений.