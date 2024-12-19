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Posted 19 декабря, 14:21

Published 19 декабря, 14:21

Modified 19 декабря, 14:39

Updated 19 декабря, 14:39

Жертвой смертельно опасных шпрот в Екатеринбурге стала сотрудница суда

Стало известно, кто стал жертвами опасных шпрот в Екатеринбурге

19 декабря 2024, 14:21
Фото: 1MI.

Жертвой смертельно опасных шпрот в Екатеринбурге стала сотрудница суда

Появились подробности отравления двух женщин шпротами в Екатеринбурге. Отравившиеся — помощница судьи и ее родственница.

Стали известны подробности отравления опасными консервами в Екатеринбурге. Среди пострадавших оказалась помощница мирового судьи из столицы Урала и одна из ее родственниц.

Об отравлении двоих человек стало известно 18 декабря. После экстренной проверки консервированной рыбы выяснилось, что в продукте находился ботулотоксин.

Напомним, опасные шпроты женщины купили на рынке с рук.

После того, как информация об отравлении распространилась в СМИ, крупная торговая сеть изъяла из продажи балтийскую кильку марки «За Родину». Обе пострадавшие находятся в лечебном учреждении в тяжелом состоянии. За их жизнь борются медики.

Ранее стало известно, какие продукты за новогодним столом лучше не сочетать между собой, чтобы не получить неприятных последствий.

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#Александра Никитская#Еда#Продукты#Опасность#Отравление#Пострадавшие#Продукты питания#Екатеринбург#Ботулизм
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