Стало известно, кто стал жертвами опасных шпрот в Екатеринбурге

Posted 19 декабря, 14:21
Published 19 декабря, 14:21
Modified 19 декабря, 14:39
Updated 19 декабря, 14:39
Стали известны подробности отравления опасными консервами в Екатеринбурге. Среди пострадавших оказалась помощница мирового судьи из столицы Урала и одна из ее родственниц.
Об отравлении двоих человек стало известно 18 декабря. После экстренной проверки консервированной рыбы выяснилось, что в продукте находился ботулотоксин.
Напомним, опасные шпроты женщины купили на рынке с рук.
После того, как информация об отравлении распространилась в СМИ, крупная торговая сеть изъяла из продажи балтийскую кильку марки «За Родину». Обе пострадавшие находятся в лечебном учреждении в тяжелом состоянии. За их жизнь борются медики.
Ранее стало известно, какие продукты за новогодним столом лучше не сочетать между собой, чтобы не получить неприятных последствий.