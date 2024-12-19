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Posted 19 декабря, 07:57

Published 19 декабря, 07:57

Modified 19 декабря, 07:59

Updated 19 декабря, 07:59

В Екатеринбурге думают об отказе от кондукторов в общественном транспорте

Троллейбусы Екатеринбурга могут остаться без кондукторов

19 декабря 2024, 07:57
Фото: 1MI.

В Екатеринбурге думают об отказе от кондукторов в общественном транспорте

Автопарк Екатеринбурга обновляется, а с ним отпадает необходимость в кондукторах. Работников могут перевести в другие депо.

При обновлении электрического транспорта в Екатеринбурге перед городским хозяйством встал вопрос о судьбе кондукторов: например, новые троллейбусы имеют стационарные валидаторы, где пассажир может оплатить проезд картой, а, значит, сотрудник в салоне больше не нужен.

Все старые троллейбусы покинут автопарк в течение 2025 года, им на смену придет транспорт от компании «Синара».

При этом увольнять кондукторов не планируется: работников могут перевести с троллейбусов на трамваи, где нужда в продаже билетов в салоне сохраняется. С обновлением трамваев ситуация складывается так: из-за высокой цены на этот вид электрического транспорта обновление машин будет идти куда медленнее, поэтому работники здесь пригодятся еще долгие годы.

Также в планах у мэрии Екатеринбурга создать Центр управления перевозками, где будет осуществляться контроль за оплатой проезда и рейды по поиску безбилетников. Кондукторов увольнять не планируется, транспортных работников ждет перераспределение, пишет портал E1 со ссылкой на источник в администрации города.

Ранее стало известно, что компания-перевозчик из Екатеринбурга была оштрафована за отсутствие автобусов.

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#Александра Никитская#Общество#Транспорт#Работа#Общественный транспорт#Городской транспорт#Екатеринбург#Кондуктор
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