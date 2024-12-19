Троллейбусы Екатеринбурга могут остаться без кондукторов

Posted 19 декабря, 07:57
Published 19 декабря, 07:57
Modified 19 декабря, 07:59
Updated 19 декабря, 07:59
При обновлении электрического транспорта в Екатеринбурге перед городским хозяйством встал вопрос о судьбе кондукторов: например, новые троллейбусы имеют стационарные валидаторы, где пассажир может оплатить проезд картой, а, значит, сотрудник в салоне больше не нужен.
Все старые троллейбусы покинут автопарк в течение 2025 года, им на смену придет транспорт от компании «Синара».
При этом увольнять кондукторов не планируется: работников могут перевести с троллейбусов на трамваи, где нужда в продаже билетов в салоне сохраняется. С обновлением трамваев ситуация складывается так: из-за высокой цены на этот вид электрического транспорта обновление машин будет идти куда медленнее, поэтому работники здесь пригодятся еще долгие годы.
Также в планах у мэрии Екатеринбурга создать Центр управления перевозками, где будет осуществляться контроль за оплатой проезда и рейды по поиску безбилетников. Кондукторов увольнять не планируется, транспортных работников ждет перераспределение, пишет портал E1 со ссылкой на источник в администрации города.
Ранее стало известно, что компания-перевозчик из Екатеринбурга была оштрафована за отсутствие автобусов.