Троллейбусы Екатеринбурга могут остаться без кондукторов

При этом увольнять кондукторов не планируется: работников могут перевести с троллейбусов на трамваи, где нужда в продаже билетов в салоне сохраняется. С обновлением трамваев ситуация складывается так: из-за высокой цены на этот вид электрического транспорта обновление машин будет идти куда медленнее, поэтому работники здесь пригодятся еще долгие годы.