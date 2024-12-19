tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 декабря, 09:51

Published 19 декабря, 09:51

Modified 19 декабря, 09:52

Updated 19 декабря, 09:52

У источников питьевой воды в Березовском появились санитарно-защитные зоны

У источников питьевой воды в Березовском появились санитарно-защитные зоны

19 декабря 2024, 09:51
Фото: Изображение Midjourney.
Санитарно-защитные зоны для источников питьевого водоснабжения были установлены в Березовском. Сделано это было после того, как прокуратура обратилась в суд по данному поводу.

Проверку проводила Свердловская межрайонная прокуратура. В ходе нее было выявлено, что у водозаборов подземных вод нет зон санитарной охраны, сообщили в пресс-службе прокуратуры по региону.

В связи с этим прокурор обратился в суд с требованием, чтобы местный «Водоканал» разработал и утвердил необходимые зоны. Суд с требованиями согласился. На данный момент все нарушения исправлены.

Ранее стало известно, что в Лесном коммунальщики заплатят жителям города более 1,6 миллиона рублей за некачественную воду.

Тысячам екатеринбуржцев понизили температуру отопления и горячей воды
Узнать подробнее
Читайте также:
Коммунальное бедствие на Вагонке: тагильчане замерзают без тепла и горячей водыВ Нижнем Тагиле 3 микрорайона остались без воды из-за аварии на водоводеПримеси видно невооруженным глазом: 3 народных метода для определения качества воды
#Ирина Кирилова#Экология#Проверка#Вода#Березовский#Нарушения#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика