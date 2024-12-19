У источников питьевой воды в Березовском появились санитарно-защитные зоны

Posted 19 декабря, 09:51
Published 19 декабря, 09:51
Modified 19 декабря, 09:52
Updated 19 декабря, 09:52
Проверку проводила Свердловская межрайонная прокуратура. В ходе нее было выявлено, что у водозаборов подземных вод нет зон санитарной охраны, сообщили в пресс-службе прокуратуры по региону.
В связи с этим прокурор обратился в суд с требованием, чтобы местный «Водоканал» разработал и утвердил необходимые зоны. Суд с требованиями согласился. На данный момент все нарушения исправлены.
Ранее стало известно, что в Лесном коммунальщики заплатят жителям города более 1,6 миллиона рублей за некачественную воду.