Убитая мать четверых детей в Нижнем Тагиле жаловалась на побои

Posted 19 декабря, 13:09
Published 19 декабря, 13:09
Modified 19 декабря, 13:10
Updated 19 декабря, 13:10
Четвертого ребенка Елизавета родила от Алексея. Дочке один год. По словам подруги, девушка погибла вечером 18 декабря. После произошедшего Алексей позвонил родным и рассказал об убийстве, пишет «КП-Екатеринбург».
Молодой человек уже задержан и допрошен. В отношении него расследуется уголовное дело по статье за убийство. Также сообщается, что момент убийства видел старший сын Елизаветы.
Подруга рассказала, что лицо молодой человек изуродовал своей любимой после того, как она не захотела давать ему денег. Она отметила, что старший ребенок Лизы в этом году пошел в школу.
Меру пресечения Алексею будет избирать суд 20 декабря.
Ранее в Свердловской области пациент больницы убил своего соседа по палате.