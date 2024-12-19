Учитель из Нижнего Тагила заняла 3 место в конкурсе «Учитель года»

Posted 19 декабря, 12:16
Published 19 декабря, 12:16
Modified 19 декабря, 12:18
Updated 19 декабря, 12:18
В конкурсе «Учитель года» третье место разделили два педагога. Одна из победительниц — тагильчанка Наталья Котельникова, учитель начальной школы №45. Она — выпускница этой школы и работает здесь уже почти 20 лет.
Еще в детстве Наталья мечтала стать учительницей, играя в школу со своими младшими друзьями. После окончания университета она два года проработала воспитателем в детском саду, прежде чем в 2005 году вернуться в родную школу. Сейчас Наталья Котельникова не только учитель, но и председатель профсоюза, координатор игры «Я — тагильчанин». В свободное время она занимается семьей и увлекается кулинарией.