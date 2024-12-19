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Posted 19 декабря, 12:16

Published 19 декабря, 12:16

Modified 19 декабря, 12:18

Updated 19 декабря, 12:18

Учитель из Нижнего Тагила заняла 3 место в конкурсе «Учитель года»

Учитель из Нижнего Тагила заняла 3 место в конкурсе «Учитель года»

19 декабря 2024, 12:16
Фото: Управление образования.
Учитель начальных классов из Нижнего Тагила разделила третье место в конкурсе «Учитель года» с еще одним педагогом.

В конкурсе «Учитель года» третье место разделили два педагога. Одна из победительниц — тагильчанка Наталья Котельникова, учитель начальной школы №45. Она — выпускница этой школы и работает здесь уже почти 20 лет.

Еще в детстве Наталья мечтала стать учительницей, играя в школу со своими младшими друзьями. После окончания университета она два года проработала воспитателем в детском саду, прежде чем в 2005 году вернуться в родную школу. Сейчас Наталья Котельникова не только учитель, но и председатель профсоюза, координатор игры «Я — тагильчанин». В свободное время она занимается семьей и увлекается кулинарией.

Фото: Управление образования

Напомним, учитель обществознания и истории в Нижнем Тагиле победил в конкурсе «Молодой учитель».

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#Екатерина Смирнова#Общество#Нижний Тагил#Конкурс#Учитель#Образование#Екатеринбург
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