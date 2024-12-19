Учитель из Нижнего Тагила заняла 3 место в конкурсе «Учитель года»

Еще в детстве Наталья мечтала стать учительницей, играя в школу со своими младшими друзьями. После окончания университета она два года проработала воспитателем в детском саду, прежде чем в 2005 году вернуться в родную школу. Сейчас Наталья Котельникова не только учитель, но и председатель профсоюза, координатор игры «Я — тагильчанин». В свободное время она занимается семьей и увлекается кулинарией.