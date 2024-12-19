«В БРИКС нет конфронтации»: Владимир Путин рассказал о работе экономического союза

Posted 19 декабря, 11:34
Published 19 декабря, 11:34
Modified 19 декабря, 11:36
Updated 19 декабря, 11:36
На программе «Итоги года с Владимиром Путиным» прозвучал вопрос о последнем саммите БРИКС, который прошел в Казани.
Президент Российской Федерации напомнил о целях политико-экономического союза.
БРИКС — это не про конфронтацию, — заявил президент. — Союз создан исключительно для удовлетворения собственных интересов стран-участниц.
Глава государства напомнил, что многие государства проявляют интерес к БРИКС, хотят вступить в него. В процессе работы союза идет большая работа по поиску и созданию новых инструментов для роста экономики стран, которые являются членами организации.
Государства стремятся в БРИКС потому, что в организации основные принципы — это взаимоуважение и уважение интересов других стран. Все вопросы в союзе решаются через консенсус, — напомнил Владимир Путин.
Ранее Владимир Путин назвал задачу по повышению рождаемости в России одной из важнейших для страны.