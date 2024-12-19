tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 декабря, 11:34

Published 19 декабря, 11:34

Modified 19 декабря, 11:36

Updated 19 декабря, 11:36

Владимир Путин назвал БРИКС союзом по развитию интересов

«В БРИКС нет конфронтации»: Владимир Путин рассказал о работе экономического союза

19 декабря 2024, 11:34
Фото: Скриншот трансляции телеканала Россия 1.

Владимир Путин назвал БРИКС союзом по развитию интересов

Во время пресс-конференции Владимир Путин назвал цели БРИКС. Президент отметил, что главная задача — развитие экономик членов союза.

На программе «Итоги года с Владимиром Путиным» прозвучал вопрос о последнем саммите БРИКС, который прошел в Казани.

Президент Российской Федерации напомнил о целях политико-экономического союза.

БРИКС — это не про конфронтацию, — заявил президент. — Союз создан исключительно для удовлетворения собственных интересов стран-участниц.

Глава государства напомнил, что многие государства проявляют интерес к БРИКС, хотят вступить в него. В процессе работы союза идет большая работа по поиску и созданию новых инструментов для роста экономики стран, которые являются членами организации.

Государства стремятся в БРИКС потому, что в организации основные принципы — это взаимоуважение и уважение интересов других стран. Все вопросы в союзе решаются через консенсус, — напомнил Владимир Путин.

Ранее Владимир Путин назвал задачу по повышению рождаемости в России одной из важнейших для страны.

Читайте также:
Экономика Свердловской области по итогам первого полугодия стабильно растетЭльвира Набиуллина назвала приоритеты для российской экономики«Продолжим развивать поддержку»: Владимир Путин — о проблеме рождаемости в стране
Свердловская область оказалась в рейтинге по развитию креативной экономики
Узнать подробнее
#Александра Никитская#Общество#Экономика#Россия#Владимир Путин#Прямая линия#Развитие#Пресс-конференция#Путин#Экономика России
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика