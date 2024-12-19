В Кузбассе водителя наказали за выходку Деда Мороза

«Водитель ВАЗ-21124 на улице Советской в Белове перевозит пассажира в костюме Деда Мороза, который не был пристегнут ремнем безопасности и, кроме того, почти наполовину высунулся из окна автомобиля, рискуя выпасть на дорогу и спровоцировать дорожную аварию», — говорится в сообщении.



Водителем оказался 18-летний парень, который получил права в начале этого года. Выяснилось, что он уже 7 раз нарушал ПДД и привлекался за это к ответственности. На этот раз водитель ВАЗа не был пристегнут ремнем безопасности, а лобовое стекло было незаконно тонировано, пишет sibdepo.ru.