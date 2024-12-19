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Posted 19 декабря, 09:02

Published 19 декабря, 09:02

Modified 20 декабря, 09:09

Updated 20 декабря, 09:09

В Кузбассе водителя наказали за выходку Деда Мороза

19 декабря 2024, 09:02
Сотрудники Госавтоинспекции в Белове оштрафовали 18-летнего местного жителя за провозку человека в костюме Деда Мороза с нарушениями, сообщает официальный телеграм-канал ведомства.

Изначально видео попало в соцсети, где его и увидели правоохранители.

«Водитель ВАЗ-21124 на улице Советской в Белове перевозит пассажира в костюме Деда Мороза, который не был пристегнут ремнем безопасности и, кроме того, почти наполовину высунулся из окна автомобиля, рискуя выпасть на дорогу и спровоцировать дорожную аварию», — говорится в сообщении.

Водителем оказался 18-летний парень, который получил права в начале этого года. Выяснилось, что он уже 7 раз нарушал ПДД и привлекался за это к ответственности. На этот раз водитель ВАЗа не был пристегнут ремнем безопасности, а лобовое стекло было незаконно тонировано, пишет sibdepo.ru.

На него составили протоколы по ч. 1 ст. 12.23 КоАП РФ (нарушение правил перевозки людей), ч. 1 ст. 12.6 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности) и ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ (управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена). Молодому человеку назначили административные штрафы в размере 2 тысяч рублей.


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