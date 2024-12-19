В Нижнем Тагиле не хватает слесарей и токарей

Posted 19 декабря, 10:54
Published 19 декабря, 10:54
Modified 19 декабря, 10:56
Updated 19 декабря, 10:56
В начале декабря 2024 года в местной службе занятости было зафиксировано 270 горожан, не имеющих работы. При этом объявлений о работе было около четырех тысяч, рассказал заммэра по финансово-экономической политике Алексей Бурдилов.
Городу особенно не хватает таких сотрудников, как электромонтеры, слесари, токари и инженеры, рассказали в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.
Бурдилов отметил, что для решения этой ситуации властями Свердловской области рассматривается вопрос о том, чтобы увеличить цифры приема в ссузы и вузы на эти профессии.
Напомним, глава региона Евгений Куйвашев рассказал, что для разрешения проблемы с нехваткой кадров в больницах необходимо привлекать выпускников медицинских учебных учреждений.