В Нижнем Тагиле принят городской бюджет на ближайшие три года

Posted 19 декабря, 07:51
Published 19 декабря, 07:51
Modified 19 декабря, 07:53
Updated 19 декабря, 07:53
О принятии бюджета рассказал мэр города Владислав Пинаев в своем Telegram-канале.
Мы стартуем на три миллиарда больше, чем в предыдущем году, поэтому я хочу сказать со своей стороны огромное спасибо губернатору, правительству Свердловской области за поддержку, — говорит градоначальник.
Также глава Нижнего Тагила выразил благодарность депутатам гордумы и всем, кто участвовал в формировании проекта бюджета.
Самое важное — объекты, которые мы будем строить в следующем году — это школа на 1200 мест на Гальяно-Горбуновском массиве, физкультурно-оздоровительный комплекс, продолжение строительства дорог, заключительные этапы строительства и реконструкции школ №33 и 70 и многое другое. Это снова участие в национальных проектах, федеральных и областных программах, — рассказал Пинаев.
Напомним, в Нижнем Тагиле также ожидают реконструкции парки на Руднике им. III Интернационала, Парк Горького на Вые, ЦПКиО Металлургов, Театральный бульвар на Ленина и сквер Строителей на Вагонке.