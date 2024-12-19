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Posted 19 декабря, 07:51

Published 19 декабря, 07:51

Modified 19 декабря, 07:53

Updated 19 декабря, 07:53

В Нижнем Тагиле принят городской бюджет на ближайшие три года

В Нижнем Тагиле принят городской бюджет на ближайшие три года

19 декабря 2024, 07:51
Фото: Изображение Midjourney.
Бюджет Нижнего Тагила был принят на 2025-2027 годы. Он составил почти 30 миллиардов рублей.

О принятии бюджета рассказал мэр города Владислав Пинаев в своем Telegram-канале.

Мы стартуем на три миллиарда больше, чем в предыдущем году, поэтому я хочу сказать со своей стороны огромное спасибо губернатору, правительству Свердловской области за поддержку, — говорит градоначальник.

Также глава Нижнего Тагила выразил благодарность депутатам гордумы и всем, кто участвовал в формировании проекта бюджета.

Самое важное — объекты, которые мы будем строить в следующем году — это школа на 1200 мест на Гальяно-Горбуновском массиве, физкультурно-оздоровительный комплекс, продолжение строительства дорог, заключительные этапы строительства и реконструкции школ №33 и 70 и многое другое. Это снова участие в национальных проектах, федеральных и областных программах, — рассказал Пинаев.

Напомним, в Нижнем Тагиле также ожидают реконструкции парки на Руднике им. III Интернационала, Парк Горького на Вые, ЦПКиО Металлургов, Театральный бульвар на Ленина и сквер Строителей на Вагонке.

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