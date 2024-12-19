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Posted 19 декабря, 11:44

Published 19 декабря, 11:44

Modified 19 декабря, 11:46

Updated 19 декабря, 11:46

В спецшколе в Екатеринбурге после инцидента с насилием произошла «перезагрузка»

В спецшколе в Екатеринбурге после инцидента с насилием произошла «перезагрузка»

19 декабря 2024, 11:44
Фото: Изображение Midjourney.
О ситуации в спецшколе №124 в Екатеринбурге рассказал уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков. Учреждением заинтересовались следователи после рассказа одного из учеников о насилии.

По его словам, в школе идет «перезагрузка». Там уже назначен новый директор. У него новый подход, а также он имеет опыт работы с детьми данной категории. Кроме того, в школе заканчивается ремонт в столовой.

Мороков рассказал, что в учреждении идет процесс, который поможет в будущем использовать его для профилактики отклонений в поведении у детей. Ситуация, которая случилась в школе, уже осмыслена и делается все, чтобы не повторить ее в будущем.

Напомним, ранее сообщалось о случаях насилия над детьми в школе №124. на скамью подсудимых попали четверо бывших воспитанников. Все они были отправлены в колонии. Им недавно сократили сроки. Также есть еще двое фигурантов, насиловавших мальчика около 1,5 лет. Экс-директор спецшколы признана виновной в халатности.

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#Ирина Кирилова#Общество#Дети#Школа#Насилие#Подростки#Игорь Мороков#Екатеринбург
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