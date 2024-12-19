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Posted 19 декабря, 10:19

Published 19 декабря, 10:19

Modified 19 декабря, 10:21

Updated 19 декабря, 10:21

Владимир Путин подтвердил, что все задачи СВО будут выполнены

Владимир Путин: «Наши бойцы возвращают территорию квадратными километрами»

19 декабря 2024, 10:19
Фото: tagilcity.ru.

Владимир Путин подтвердил, что все задачи СВО будут выполнены

Россия движется вперёд каждый день, забирая у противника захваченные территории. Сомнений в том, что все цели СВО будут достигнут, нет, отметил президент.

В ходе пресс-конференции в четверг, 19 декабря, президенту Владимиру Путину задают много вопросов, касающихся СВО.

Президент отметил, что в настоящее время российские вооруженные силы продвигаются очень быстрыми темпами: каждый день мы забираем у врага не метры, а километры оккупированной территории. Сомневаться в том, что цели СВО будут выполнены, нет.

Глава государства также отметил, что вся инфраструктура, все соцобъекты, разрушенные ВСУ в Курской области, будут восстановлены.

Также в ходе прямой линии Владимир Путин рассказал, что реальные доходы населения выросли на 9% за последний год.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Россия#Владимир Путин#Прямая линия#Задача#Екатеринбург#СВО#Зона СВО
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