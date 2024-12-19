Владимир Путин: «Наши бойцы возвращают территорию квадратными километрами»

Posted 19 декабря, 10:19
Published 19 декабря, 10:19
Modified 19 декабря, 10:21
Updated 19 декабря, 10:21
В ходе пресс-конференции в четверг, 19 декабря, президенту Владимиру Путину задают много вопросов, касающихся СВО.
Президент отметил, что в настоящее время российские вооруженные силы продвигаются очень быстрыми темпами: каждый день мы забираем у врага не метры, а километры оккупированной территории. Сомневаться в том, что цели СВО будут выполнены, нет.
Глава государства также отметил, что вся инфраструктура, все соцобъекты, разрушенные ВСУ в Курской области, будут восстановлены.
Также в ходе прямой линии Владимир Путин рассказал, что реальные доходы населения выросли на 9% за последний год.