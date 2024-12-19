tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 декабря, 12:03

Published 19 декабря, 12:03

Modified 19 декабря, 12:06

Updated 19 декабря, 12:06

Владимир Путин: «Никаких лимитов на семейную ипотеку не будет»

Владимир Путин: «Никаких лимитов на семейную ипотеку не будет»

19 декабря 2024, 12:03
Фото: 1MI.
Президент России Владимир Путин в рамках прямой линии заявил, что никаких ограничений на выдачу семейной ипотеки не будет.

Глава государства подчеркнул, что банкам выгодно выдавать семейную ипотеку под 6%, так как государство ее субсидирует. Поэтому лимитов на ее выдачу не будет.

Путин также подчеркнул, что проверит, насколько закон исполняется.

Если отказывают, то это значит, что правительство вовремя не направляет средства. Я проверю. Проблема будет решена, — заявил Путин.

Президент заметил, что важное место в поддержке семей занимает сельская ипотека под 3% годовых.

Путин подчеркнул, что в сфере строительства жилья поставлен рекорд со времен Советского Союза. Ничего подобного раньше не было.

Напомним, Владимир Путин озвучил способы сокращения мигрантов в стране.

Владимир Путин процитировал Марка Твена в ответ на вопрос о «слабости России»
Узнать подробнее
#Екатерина Смирнова#Общество#Семья#Многодетная семья#Ипотека#Екатеринбург#Семейная ипотека
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика