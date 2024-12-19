Владимир Путин: «Никаких лимитов на семейную ипотеку не будет»

Posted 19 декабря, 12:03
Published 19 декабря, 12:03
Modified 19 декабря, 12:06
Updated 19 декабря, 12:06
Глава государства подчеркнул, что банкам выгодно выдавать семейную ипотеку под 6%, так как государство ее субсидирует. Поэтому лимитов на ее выдачу не будет.
Путин также подчеркнул, что проверит, насколько закон исполняется.
Если отказывают, то это значит, что правительство вовремя не направляет средства. Я проверю. Проблема будет решена, — заявил Путин.
Президент заметил, что важное место в поддержке семей занимает сельская ипотека под 3% годовых.
Путин подчеркнул, что в сфере строительства жилья поставлен рекорд со времен Советского Союза. Ничего подобного раньше не было.
Напомним, Владимир Путин озвучил способы сокращения мигрантов в стране.