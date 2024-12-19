Владимир Путин ответил блогеру Владу Бумаге про блокировку YouTube

Posted 19 декабря, 12:12
Published 19 декабря, 12:12
Modified 19 декабря, 12:14
Updated 19 декабря, 12:14
Во время прямой линии с президентом Владимиром Путиным 19 декабря 2024 года пресс-секретарь Дмитрий Песков дал слово блогеру Владу Бумаге.
Влад А4, известный десяткам миллионов россиян, спросил главу государства о блокировке платформы YouTube, а также попросил президента дать напутствие, какой контент стоить снимать для детей.
Блокировка YouTube связана, скорее, не с нашими ограничениями, а с ограничениями со стороны владельцев платформы, — ответил президент. — При этом остро, конечно, стоит вопрос о соблюдении компанией Google российского законодательства.
Если Google примет решение исполнять законы РФ, то они смогут работать у нас полноценно, однако могут получить проблемы у себя в стране, отметил глава государства. При этом отечественные сервисы создают здоровую конкуренцию западному продукту — это и Telegram, и VK, и RuTube, напомнил Путин.
Что касается вопроса, какие ценности транслировать российским детям, то советы тут бесполезны. — сказал президент. — У вас родился ребенок, и ваша ответственность и перед ним, и перед будущим, в котором будут расти ваши дети лучше любого, и моего тоже, совета, сориентируют вас в том, что транслировать в интернете. Вы умные, современные люди, и сами знаете, с чем нужно бороться не по моему указанию, а по зову своего сердца, — заключил Владимир Путин.
Ранее президент пообещал жителям отдаленных регионов страны скоростной интернет и качественную мобильную связь.