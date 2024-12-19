Владимир Путин ответил блогеру Владу Бумаге про блокировку YouTube

Если Google примет решение исполнять законы РФ, то они смогут работать у нас полноценно, однако могут получить проблемы у себя в стране, отметил глава государства. При этом отечественные сервисы создают здоровую конкуренцию западному продукту — это и Telegram, и VK, и RuTube, напомнил Путин.