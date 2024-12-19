Владимир Путин озвучил способы сокращения мигрантов в стране

Posted 19 декабря, 11:33
Published 19 декабря, 11:33
Modified 19 декабря, 11:35
Updated 19 декабря, 11:35
Один из вопросов на «Итогах года с Владимиром Путиным» касался миграционной политики. Глава государства назвал способы сократить количество иностранных рабочих в стране.
Для сокращения количества мигрантов нужно наладить высокотехнологичное производство и увеличить производительность, — заявил глава государства. — Нужно развивать технологии, где требуется меньше неквалифицированных рабочих рук.
Также, отмечает Путин, требуется проводить постоянную работу с государствами Центральной Азии, откуда в Россию едут рабочие. Создавать школы, обучать граждан этих стран языку, рассказывать о традициях страны, в которую они едут работать. Сейчас Госдума приняла закон, по которому в российские школы будут брать только тех детей, которые владеют русским языком.
Вопрос чувствительный и для России, и для европейских стран. Представители бизнеса докладывают мне о нехватке работников в разных отраслях. Например, в строительной сфере речь идет о сотнях тысяч людей. При этом важно объединить экономический компонент с правоохранительным, нужны гарантии в здравоохранении. Важно, чтобы миграционный вопрос не становился дополнительным бременем для инфраструктуры, — заключил Владимир Путин.
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