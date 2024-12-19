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Posted 19 декабря, 11:33

Published 19 декабря, 11:33

Modified 19 декабря, 11:35

Updated 19 декабря, 11:35

Путин призвал контролировать количество мигрантов в стране

Владимир Путин озвучил способы сокращения мигрантов в стране

19 декабря 2024, 11:33
Фото: Изображение Midjourney.

Путин призвал контролировать количество мигрантов в стране

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Мигранты
На прямой линии с президентом прозвучал вопрос о мигрантах, которые приезжают в Россию на заработки. Владимир Путин призвал контролировать этот процесс.

Один из вопросов на «Итогах года с Владимиром Путиным» касался миграционной политики. Глава государства назвал способы сократить количество иностранных рабочих в стране.

Для сокращения количества мигрантов нужно наладить высокотехнологичное производство и увеличить производительность, — заявил глава государства. — Нужно развивать технологии, где требуется меньше неквалифицированных рабочих рук.

Также, отмечает Путин, требуется проводить постоянную работу с государствами Центральной Азии, откуда в Россию едут рабочие. Создавать школы, обучать граждан этих стран языку, рассказывать о традициях страны, в которую они едут работать. Сейчас Госдума приняла закон, по которому в российские школы будут брать только тех детей, которые владеют русским языком.

Вопрос чувствительный и для России, и для европейских стран. Представители бизнеса докладывают мне о нехватке работников в разных отраслях. Например, в строительной сфере речь идет о сотнях тысяч людей. При этом важно объединить экономический компонент с правоохранительным, нужны гарантии в здравоохранении. Важно, чтобы миграционный вопрос не становился дополнительным бременем для инфраструктуры, — заключил Владимир Путин.

Ранее президент рассказал о поддержке семей.

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