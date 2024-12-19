Владимир Путин озвучил способы сокращения мигрантов в стране

Также, отмечает Путин, требуется проводить постоянную работу с государствами Центральной Азии, откуда в Россию едут рабочие. Создавать школы, обучать граждан этих стран языку, рассказывать о традициях страны, в которую они едут работать. Сейчас Госдума приняла закон, по которому в российские школы будут брать только тех детей, которые владеют русским языком.