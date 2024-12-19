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Posted 19 декабря, 10:42

Published 19 декабря, 10:42

Modified 19 декабря, 10:44

Updated 19 декабря, 10:44

Владимир Путин: «Планируем построить кольцевую дорогу вокруг Азовского моря»

Владимир Путин: «Планируем построить кольцевую дорогу вокруг Азовского моря»

19 декабря 2024, 10:42
Фото: Скриншот трансляции телеканала Россия 1.
Президент России Владимир Путин заявил о планах построить дорогу вдоль всего побережья Азовского моря.

Глава государства заявил, что присоединенные регионы восстановят. Сейчас работы в этом направлении идут полным ходом.

В ближайшие три года дороги отремонтируют. Кроме того, будет построена дорога вдоль побережья всего Азовского моря. Она будет выполнена по типу «Тавриды» на полуострове Крым.

По словам Путина у новых регионов большой потенциал. Скоро они смогут выйти на самообеспечение. Глава государства выразил благодарность тем регионам, которые помогают в восстановлении новых субъектов страны.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Прямая линия#Президент#Дороги#Восстановление#Екатеринбург
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