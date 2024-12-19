Владимир Путин: «Планируем построить кольцевую дорогу вокруг Азовского моря»

Posted 19 декабря, 10:42
Published 19 декабря, 10:42
Modified 19 декабря, 10:44
Updated 19 декабря, 10:44
Глава государства заявил, что присоединенные регионы восстановят. Сейчас работы в этом направлении идут полным ходом.
В ближайшие три года дороги отремонтируют. Кроме того, будет построена дорога вдоль побережья всего Азовского моря. Она будет выполнена по типу «Тавриды» на полуострове Крым.
По словам Путина у новых регионов большой потенциал. Скоро они смогут выйти на самообеспечение. Глава государства выразил благодарность тем регионам, которые помогают в восстановлении новых субъектов страны.
Ранее президент прокомментировал рост цен на продукты.