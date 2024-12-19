Владимир Путин пообещал жителям отдаленных регионов скоростной интернет

Posted 19 декабря, 12:06
Published 19 декабря, 12:06
Modified 19 декабря, 12:08
Updated 19 декабря, 12:08
Представители радио «Пурга» с Чукотки на пресс-конференции задали Владимиру Путину вопрос о доступе жителей отдаленных регионов к качественной мобильной связи и скоростному интернету.
Журналист, задавая вопрос главе государства, отметила, что пока со связью и сетью на Чукотке есть трудности. Корреспондент попросила президента устранить «цифровое неравенство».
Это очень важный вопрос. Конечно, сейчас, когда развивается удаленный формат образования, а многие россияне переходят на дистанционный формат работы, доступ к интернету необходим, — согласился Путин.
Глава государства отметил, что федеральная программа по повышению качества связи и скорости интернета есть, и она продолжает реализовываться. Идет работа по развитию спутниковой группировки для мобильной связи.
Никаких сбоев в программе нет. Будем идти по плану. Рассчитываю, что все жители отдаленных регионов будут иметь доступ к сети и связи, — заключил президент.
Ранее Владимир Путин прокомментировал ситуацию с мигрантами и назвал способы сокращения их количества в стране.