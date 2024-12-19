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Posted 19 декабря, 12:06

Published 19 декабря, 12:06

Modified 19 декабря, 12:08

Updated 19 декабря, 12:08

Президент пообещал скоростной интернет жителям Чукотки и отдаленных регионов

Владимир Путин пообещал жителям отдаленных регионов скоростной интернет

19 декабря 2024, 12:06
Фото: 1MI.

Президент пообещал скоростной интернет жителям Чукотки и отдаленных регионов

На пресс-конференции Владимир Путин заверил жителей отдаленных регионов страны в продолжении активного развития программы по обеспечению связи и скоростного интернета.

Представители радио «Пурга» с Чукотки на пресс-конференции задали Владимиру Путину вопрос о доступе жителей отдаленных регионов к качественной мобильной связи и скоростному интернету.

Журналист, задавая вопрос главе государства, отметила, что пока со связью и сетью на Чукотке есть трудности. Корреспондент попросила президента устранить «цифровое неравенство».

Это очень важный вопрос. Конечно, сейчас, когда развивается удаленный формат образования, а многие россияне переходят на дистанционный формат работы, доступ к интернету необходим, — согласился Путин.

Глава государства отметил, что федеральная программа по повышению качества связи и скорости интернета есть, и она продолжает реализовываться. Идет работа по развитию спутниковой группировки для мобильной связи.

Никаких сбоев в программе нет. Будем идти по плану. Рассчитываю, что все жители отдаленных регионов будут иметь доступ к сети и связи, — заключил президент.

Ранее Владимир Путин прокомментировал ситуацию с мигрантами и назвал способы сокращения их количества в стране.

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#Александра Никитская#Россия#Владимир Путин#Прямая линия#Президент#Интернет#Связь#Регионы#Мобильная связь#Путин
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