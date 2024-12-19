Владимир Путин процитировал Марка Твена в ответ на вопрос о «слабости России»

Posted 19 декабря, 11:43
Published 19 декабря, 11:43
Modified 19 декабря, 11:45
Updated 19 декабря, 11:45
На Западе очень многие хотели бы видеть Россию слабой, однако это не так, подчеркнул российский лидер отвечая в ходе прямой линии и пресс-конференции в четверг, 19 декабря, на вопрос корреспондента из Соединенных Штатов.
Кому бы ни хотелось представить Россию ослабленной… Поскольку вы американец, я хочу вспомнить известного всем человека и писателя, который как-то сказал: «Слухи о моей смерти сильно преувеличены», — отметил Путин.
Напротив, страна за последние два-три года стала только сильнее. Более того, Россия практически ни от кого не зависит в этом мире. А если говорить о темпах роста военной промышленности, то в РФ они идут огромными темпами, тогда как в Европе пока растет лишь инфляция, добавил президент.
Также лидер России подчеркнул, что в западных странах принято замалчивать теракты, которые совершаются в отношении россиян.