Владимир Путин процитировал Марка Твена в ответ на вопрос о «слабости России»

Напротив, страна за последние два-три года стала только сильнее. Более того, Россия практически ни от кого не зависит в этом мире. А если говорить о темпах роста военной промышленности, то в РФ они идут огромными темпами, тогда как в Европе пока растет лишь инфляция, добавил президент.