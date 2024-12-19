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Posted 19 декабря, 11:43

Published 19 декабря, 11:43

Modified 19 декабря, 11:45

Updated 19 декабря, 11:45

Путин ответил цитатой из Марка Твена на вопрос американца о «слабости России»

Владимир Путин процитировал Марка Твена в ответ на вопрос о «слабости России»

19 декабря 2024, 11:43
Фото: kremlin.ru.

Путин ответил цитатой из Марка Твена на вопрос американца о «слабости России»

Владимир Путин ответил цитатой американского писателя на вопрос журналиста из США о якобы ослаблении России.

На Западе очень многие хотели бы видеть Россию слабой, однако это не так, подчеркнул российский лидер отвечая в ходе прямой линии и пресс-конференции в четверг, 19 декабря, на вопрос корреспондента из Соединенных Штатов.

Кому бы ни хотелось представить Россию ослабленной… Поскольку вы американец, я хочу вспомнить известного всем человека и писателя, который как-то сказал: «Слухи о моей смерти сильно преувеличены», — отметил Путин.

Напротив, страна за последние два-три года стала только сильнее. Более того, Россия практически ни от кого не зависит в этом мире. А если говорить о темпах роста военной промышленности, то в РФ они идут огромными темпами, тогда как в Европе пока растет лишь инфляция, добавил президент.

Также лидер России подчеркнул, что в западных странах принято замалчивать теракты, которые совершаются в отношении россиян.

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