Владимир Путин: «С обманутыми дольщиками из Татарстана будем разбираться»

Posted 19 декабря, 12:42
Published 19 декабря, 12:42
Modified 19 декабря, 12:44
Updated 19 декабря, 12:44
Президент России в рамках прямой линии заявил, что приобретая дома с помощью сельской ипотеки под 3%, граждане получают защиту своих средств точно также, как и при покупке квартиры с помощью семейной ипотеки.
На вопрос об обманутых дольщиках ИЖС из Татарстана глава государства ответил, что гражданам необходимо быть внимательными и не вкладывать деньги в сомнительное строительство жилья без использования спецсчетов. Он также пообещал разобраться с этой ситуацией.
Напомним, по поручению Путина продлена программа льготной ипотеки еще на год.