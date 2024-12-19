Владимир Путин: «С обманутыми дольщиками из Татарстана будем разбираться»

На вопрос об обманутых дольщиках ИЖС из Татарстана глава государства ответил, что гражданам необходимо быть внимательными и не вкладывать деньги в сомнительное строительство жилья без использования спецсчетов. Он также пообещал разобраться с этой ситуацией.