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Posted 19 декабря, 12:42

Published 19 декабря, 12:42

Modified 19 декабря, 12:44

Updated 19 декабря, 12:44

Владимир Путин: «С обманутыми дольщиками из Татарстана будем разбираться»

Владимир Путин: «С обманутыми дольщиками из Татарстана будем разбираться»

19 декабря 2024, 12:42
Фото: Изображение Midjourney.
Президент России Владимир Путин в рамках прямой линии заявил, что вопрос с обманутыми дольщиками из Татарстана будет взят на контроль.

Президент России в рамках прямой линии заявил, что приобретая дома с помощью сельской ипотеки под 3%, граждане получают защиту своих средств точно также, как и при покупке квартиры с помощью семейной ипотеки.

На вопрос об обманутых дольщиках ИЖС из Татарстана глава государства ответил, что гражданам необходимо быть внимательными и не вкладывать деньги в сомнительное строительство жилья без использования спецсчетов. Он также пообещал разобраться с этой ситуацией.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Безопасность#Ипотека#ИЖС#Екатеринбург
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