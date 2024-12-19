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Posted 19 декабря, 11:19

Published 19 декабря, 11:19

Modified 19 декабря, 11:21

Updated 19 декабря, 11:21

Путин заявил, что западные страны никогда не осуждают теракты против россиян

Владимир Путин: Запад никогда не осуждает теракты против россиян

19 декабря 2024, 11:19
Фото: скрин видео Россия-1.

Путин заявил, что западные страны никогда не осуждают теракты против россиян

Режим Зеленского постоянно покушается на жизни граждан Российской Федерации, в том числе под ударом находятся представители СМИ, однако «западные партнеры», по словам Владимира Путина, не произнесли ни слова осуждения по этому поводу.

Западное сообщество не считает нужным осуждать террористические атаки, совершенные против россиян, заявил президент Владимир Путин в ходе прямой линии и пресс-конференции в четверг, 19 декабря.

Российский лидер констатировал, что подобные преступления происходят постоянно, в том числе украинские военные убивает жителей оккупированных населенных пунктов в Курской области, но по какой-то причине об этом никто не говорит.

Убивали журналистов, ваших коллег, совершали теракты в отношении журналистов. Мы ни разу не слышали, я сейчас не вас имею в виду лично, но от западного журналистского корпуса ни разу не слышали осуждение подобных терактов, — сказал Путин, отвечая на вопрос журналиста из США.

Ранее Владимир Путин предложил устроить дуэль между «Орешником» и западными системами ПВО.

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