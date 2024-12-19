Posted 19 декабря, 11:19
Published 19 декабря, 11:19
Modified 19 декабря, 11:21
Updated 19 декабря, 11:21
Западное сообщество не считает нужным осуждать террористические атаки, совершенные против россиян, заявил президент Владимир Путин в ходе прямой линии и пресс-конференции в четверг, 19 декабря.
Российский лидер констатировал, что подобные преступления происходят постоянно, в том числе украинские военные убивает жителей оккупированных населенных пунктов в Курской области, но по какой-то причине об этом никто не говорит.
Убивали журналистов, ваших коллег, совершали теракты в отношении журналистов. Мы ни разу не слышали, я сейчас не вас имею в виду лично, но от западного журналистского корпуса ни разу не слышали осуждение подобных терактов, — сказал Путин, отвечая на вопрос журналиста из США.
Ранее Владимир Путин предложил устроить дуэль между «Орешником» и западными системами ПВО.