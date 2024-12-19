Путин заявил, что западные страны никогда не осуждают теракты против россиян

Режим Зеленского постоянно покушается на жизни граждан Российской Федерации, в том числе под ударом находятся представители СМИ, однако «западные партнеры», по словам Владимира Путина, не произнесли ни слова осуждения по этому поводу.