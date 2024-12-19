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Posted 19 декабря, 06:25

Published 19 декабря, 06:25

Modified 19 декабря, 06:25

Updated 19 декабря, 06:25

Водитель грузовика застрял в снегу на Пермском тракте

Водитель грузовика застрял в снегу на Пермском тракте

19 декабря 2024, 06:25
Фото: ГИБДД по Свердловской области.
Водитель грузовика застрял в снежном заносе на трассе Пермь — Екатеринбург.

Мужчина вез груз из Алапаевска в сторону Костромы. Поздно вечером он из-за плохой видимости не справился и съехал с дороги, рассказали в пресс-службе региональной автоинспекции.

Водитель вызвал эвакуатор. Когда он его ждал, аварию заметили сотрудники ДПС. Они предложили ему погреться в их машине. После того, как приехал эвакуатор, инспекторы организовали реверсивное движение.

После извлечения машины из снега водитель продолжил свой путь.

Напомним, 11 декабря 2024 года автоинспекторы на трассе Екатеринбург — Курган помогли двум водителям.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#ДТП#Помощь#Водитель#ЧП#Грузовик#18+#Екатеринбург#Авария#Инцидент#Автоинспекторы
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