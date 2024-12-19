Водитель грузовика застрял в снегу на Пермском тракте

Posted 19 декабря, 06:25
Published 19 декабря, 06:25
Modified 19 декабря, 06:25
Updated 19 декабря, 06:25
Мужчина вез груз из Алапаевска в сторону Костромы. Поздно вечером он из-за плохой видимости не справился и съехал с дороги, рассказали в пресс-службе региональной автоинспекции.
Водитель вызвал эвакуатор. Когда он его ждал, аварию заметили сотрудники ДПС. Они предложили ему погреться в их машине. После того, как приехал эвакуатор, инспекторы организовали реверсивное движение.
После извлечения машины из снега водитель продолжил свой путь.
Напомним, 11 декабря 2024 года автоинспекторы на трассе Екатеринбург — Курган помогли двум водителям.