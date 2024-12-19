«Вот оно, будущее страны». Путин рассказал о создании программы «Время героев»

Posted 19 декабря, 12:36
Published 19 декабря, 12:36
Modified 19 декабря, 12:38
Updated 19 декабря, 12:38
Идея создать программу, которая помогла бы решить кадровый вопрос России, родилась во время встречи с участниками СВО — так появился популярный сегодня проект «Время героев», отметил президент в четверг, 19 декабря, отвечая на вопросы журналистов.
Президент подчеркнул, что он часто встречается со студентами, молодежью, военнослужащими, у них возникает множество идей о развитии России, о созидании ее потенциала.
Когда я посмотрел на них, и подумал, вот они, вот оно, будущее страны, кадровое будущее страны. И вот так возникла эта идея, создать вот такую платформу, — сказал Путин.
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