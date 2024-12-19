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Posted 19 декабря, 12:36

Published 19 декабря, 12:36

Modified 19 декабря, 12:38

Updated 19 декабря, 12:38

Владимир Путин рассказал, как родилась программа «Время героев»

«Вот оно, будущее страны». Путин рассказал о создании программы «Время героев»

19 декабря 2024, 12:36
Фото: kremlin.ru.

Владимир Путин рассказал, как родилась программа «Время героев»

Президент в ходе прямой линии рассказал, как зарождалась программа «Время героев».

Идея создать программу, которая помогла бы решить кадровый вопрос России, родилась во время встречи с участниками СВО — так появился популярный сегодня проект «Время героев», отметил президент в четверг, 19 декабря, отвечая на вопросы журналистов.

Президент подчеркнул, что он часто встречается со студентами, молодежью, военнослужащими, у них возникает множество идей о развитии России, о созидании ее потенциала.

Когда я посмотрел на них, и подумал, вот они, вот оно, будущее страны, кадровое будущее страны. И вот так возникла эта идея, создать вот такую платформу, — сказал Путин.

Глава государства в ходе пресс-конференции объяснил причины блокировки YouTube.

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