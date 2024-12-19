tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 декабря, 09:52

Published 19 декабря, 09:52

Modified 19 декабря, 09:54

Updated 19 декабря, 09:54

Владимир Путин пообещал выплаты военным, находящимся в Курской области

«Все пересчитаем»: Владимир Путин про отсутствие выплат военным в Курской области

19 декабря 2024, 09:52
Фото: Скриншот трансляции с телеканала Россия 1.

Владимир Путин пообещал выплаты военным, находящимся в Курской области

На Прямой линии россияне пожаловались Владимиру Путину на отсутствие выплат для военных, находящихся в Курской области.

В прямом эфире «Итогов года с Владимиром Путиным» журналисты, находящиеся вместе с президентом за столом, зачитали два обращения от россиян, чьи родные находятся сейчас в Курской области.

Ведущие Прямой линии отметили, что военнослужащие не получают выплат за участие в боевых действиях — по факту они находятся в зоне контртеррористической операции.

Владимир Путин отметил, что удивлен этим фактом.

Такого быть не должно. Все всем пересчитаем, чтобы все получили положенные выплаты от Министерства обороны. Пересчитаем все даже задним числом, — пообещал глава государства.

Ранее Владимир Путин прокомментировал вопросы о росте цен на продукты.

Читайте также:
Путин: «Берзработица в России рекордно низкая»Началась Прямая линия с президентом Владимиром ПутинымВопросы Путину, гранты для тагильских театров, подпольная пиротехника и подарки
Путин: «Берзработица в России рекордно низкая»
Узнать подробнее
#Александра Никитская#Общество#Россия#Владимир Путин#Прямая линия#Путин
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика