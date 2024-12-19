«Все пересчитаем»: Владимир Путин про отсутствие выплат военным в Курской области

Posted 19 декабря, 09:52
Published 19 декабря, 09:52
Modified 19 декабря, 09:54
Updated 19 декабря, 09:54
В прямом эфире «Итогов года с Владимиром Путиным» журналисты, находящиеся вместе с президентом за столом, зачитали два обращения от россиян, чьи родные находятся сейчас в Курской области.
Ведущие Прямой линии отметили, что военнослужащие не получают выплат за участие в боевых действиях — по факту они находятся в зоне контртеррористической операции.
Владимир Путин отметил, что удивлен этим фактом.
Такого быть не должно. Все всем пересчитаем, чтобы все получили положенные выплаты от Министерства обороны. Пересчитаем все даже задним числом, — пообещал глава государства.
Ранее Владимир Путин прокомментировал вопросы о росте цен на продукты.